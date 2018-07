ป้อง ณวัฒน์ และ แก๊งนางฟ้า โพสต์ข้อความยินดี หลังมีภาพ ‘เจนี่-มิกกี้’ คุกเข่าขอแต่งงาน

หลังจากที่นางเอกคนดัง ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ’ และเทรนเนอร์หนุ่มสุดหล่อ มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร พร้อมใจกันโพสต์รูปที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ณ ริมชายหาดชื่อดังมาลิบู ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา

สร้างความฮือฮาให้กับหลายคนที่ติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาตลอด งานนี้ยังเหมือนเป็นการยืนยันกลายๆ ว่ากระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าสาว ‘เจนี่’ กับหนุ่ม ‘มิกกี้’ เตรียมตัวจะแต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ดูท่าจะเป็นความจริงเสียแล้ว!!

งานนี้เพื่อนๆ แก๊งนางฟ้าไม่ว่าจะเป็น ‘นานา ไรบีนา’ ลงรูปและข้อความแสดงความยินดีรัวๆ ว่า “ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่ออกมาจากใบหน้าของเพื่อนรักในวันนี้ ยินดีด้วยจากใจจริง and I will always got your back. Love you very much @janienineeleven @mickey.a.np”

“Bk : น้ามิกกี้คุกเข่าทำไม คำถามจากเด็กๆ @mickey.a.np@janienineeleven #benabrooklynguy”

และ “She said Yes!! @janienineeleven @mickey.a.np #กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ #อยากอยู่ตรงนั้นด้วย #bff #loveyou#propose 1 july 2018”

ด้าน ‘เจนสุดา ปานโต’ ลงรูปและข้อความว่า “ยินดีกับความรักที่สวยงาม happy ending.” ฟากสาว ‘แอน-อลิชา’ ลงรูปและข้อความว่า “She said yes @mickey.a.np @janienineeleven #iwillalwayshaveyourback” และ “Congratulations my dear friend we love you very much #shesaidyes #1july2018 love is a beautiful thing”

ฝั่งสาว ‘วุ้นเส้น-วิริฒิพา’ ไม่พลาดอวยพรเพื่อนซี้ว่า “I always believe .. you deserve the best @janienineeleven and thank you @mickey.a.np for coming into her life .. love you guys” และ ‘พอลล่า เทเลอร์’ ลงรูปพร้อมคำอวยพรสุดซึ้งว่า “Congratulations to these two love birds. I’m so happy for your happiness babe, time to bring on the babies to join the pack”

อีกหนึ่งเพื่อนสนิท ‘ดีเจบอย-ฌาฆฤณ’ โพสต์รูปและข้อความว่า “She said Yes!! @janienineeleven @mickey.a.np #น้ำตาจะไหล #เห็นมาตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน #อยู่ด้วยกันทุกโมเม้นของความสุข #ปลื้มใจ #รักกันดูแลกันไปนานๆ ทั้งสองคนนะ”

รวมถึงพระเอกเจ้าเสน่ห์ ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ที่ร่วมเล่นละคร “เพลิงบุญ” ด้วยกันกับสาว ‘เจนี่’ ก็ไม่พลาดแสดงความยินดี พร้อมแคปชั่นว่า “ห๊ะ! อะไรน้า ยินดีกับน้องสาว @janienineeleven แม่ใจเริงของพี่ฤกษ์ นะครับ ขอให้มีแต่ความสุขทุกวันน้า #เพลิงบุญ”

ทั้งนี้สาว ‘เจนี่’ ได้โพสต์ขอบคุณทุกคำอวยพร รวมถึงเข้าไปตอบคอมเม้นต์ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดี

ถึงอย่างไรก็ดีต้องรอฟังคำตอบชัดๆ อีกทีจากปากของสาว ‘เจนี่’ ว่าจะเป็น “ว่าที่เจ้าสาว” เร็วๆ นี้หรือไม่?! ซึ่งเจ้าตัวจะไปร่วมงานเปิดตัว “ซัมซุง คิว แอลอีดี ทีวี” ปี 2018 ในวันพุธที่ 4 ก.ค.นี้ เวลา 18.00 น. ที่ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ต ชั้น 19 ตึกเกษร ทาวเวอร์

ขอบคุณภาพ IG : pongnawat, ann_laisuthruklai, nanarybena, janesuda, janienineeleven, mickey.a.np, djboy955, vjwoonsen และ paulataylorbuttery