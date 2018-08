‘รากนครา’ กวาด 5 รางวัลใหญ่ นาฏราช ครั้งที่ 9 ‘ต่อ-หมิว’ ซิวดารานำฯ

วันที่ 5 ส.ค. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดงานประกาศผลงาน “รางวัลนาฎราช” ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะมีทั้งหมด 39 รางวัล

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีเหล่าคนบันเทิงมาเดินพรมแดง อาทิ มิว-นิษฐา จิระยั่งยืน, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, พรีม-รณิดา เตชสิทธิ์, หลุยส์ สก๊อต ,มารี เบิร์นเนอร์ ,ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ, ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี, ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร, หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์, ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, ดู๋ สัญญา คุณากร ฯลฯ



หลังจากนั้นพิธีการประกาศรางวัลได้เริ่มขึ้น เริ่มจากรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ ได้แก่ จันทรา ชัยนาม , รางวัลเกียรติยศด้าน โทรทัศน์ ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์ , รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ Good Morning ASEAN จากบริษัท อสมท จำจัด (มหาชน) ออกอากาศทาง 99 MHz , รายการบันเทิงยอดเยี่ยม ได้แก่ 94 EFM , รายการ พุธทอล์คพุธโทร จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 94 MHz , ผู้ดำเนินรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณสายชล เกียรติกังวาฬไกล และคุณอัจฉรา เชิดชู รายการ ใต้แสงแห่งพระบารมี ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Fm 99 MHz ,ผู้ดำเนินรายการบันเทิงยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (DJ ลูกกอล์ฟ) จาก รายการ พุธทอล์คพุธโทร จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 94 MHz ,

รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ MCOT RADIO NETWORK PHUKET จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ภูเก็ต FM 101.50 MHz, รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ตามรอยพ่อ จาก สถานี อสมท. จ.สุราษฎร์ธานี ช่อง อสมท. จ.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz , รางวัลรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด ช่อง 3 , รางวัลรายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ถามตรงๆ กับจอมขวัญ จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง ไทยรัฐทีวี , รางวัลสกูปข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ สกูป “เปิดโปงโครงการเงินกู้แสนล้าน” จากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 9 MCOT HD ,

รางวัลสารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ กบนอกกะลา “ตอน แซลมอน นอร์เวย์” จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ช่อง 9 MCOT HD, รางวัลสารคดีชุดยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3 , รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ซูเปอร์เท็น จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่อง เวิร์คพอยท์

รางวัลรายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ Volleyball World Grand Prix 2017 จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3 , รางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ คุณวรปัฐ อรุณภักดี รายการ ถ่ายทอดสดฟุตบอล King Cup/ รายการถ่ายทอดสดฟุตซอล จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง ไทยรัฐทีวี , รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ไทยรัฐ นิวส์โชว์ ช่อง ไทยรัฐทีวี , รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณเขมสรณ์ หนูขาว รายการ ไทยรัฐ นิวส์โชว์ ช่อง ไทยรัฐทีวี , รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณภาษิต อภิญญาวาท รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 ,

รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ เจาะใจ จากบริษัท เจ เอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด ช่อง 9 MCOT HD , รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย (Masterchef Thailand) จากบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ช่อง 7 , รางวัลเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ปริศนาฟ้าแลบ จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่องเวิร์คพอยท์ , รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม ได้แก่ ดู๋-สัญญา คุณากร รายการ เจาะใจ จากบริษัท เจ เอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด ช่อง 9 MCOT HD

รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม ได้แก่ รากนครา จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดย คุณประมาณ อิ่มรัตนะ ช่อง 3 , รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง ล่า จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดย คุณศรีชล อินทร์กัณหา ช่อง One 31 , รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง ล่า จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดย คุณณรงค์ ประกิตสุวรรณ และคุณศศิมาภรณ์ แสนใจ ช่อง One 31 ,

รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ รากนครา โดย คุณศิรินาจ ถาวรวัตร์ ช่อง 3 , รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ รากนครา โดย คุณยิ่งยศ ปัญญา ช่อง 3 , รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม ได้แก่ เพลง เสียแรง ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร จากละครเรื่อง เพลิงบุญ ช่อง 3 , รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม ได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละครเรื่อง รากนครา ช่อง 3,รางวัลละครชุดยอดเยี่ยม ได้แก่ ซีรีส์ Club Friday The Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย ช่อง GMM 25 , รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ ช่อง GMM 25 ,

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ หลุยส์ สก๊อต จากละครเรื่อง เพลิงบุญ ช่อง 3 , รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ มิว-นิษฐา จิระยั่งยืน จากละครเรื่อง รากนครา ช่อง 3 ,

รางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากละครเรื่อง หลงไฟ ช่อง GMM 25 , รางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ จากละครเรื่อง รักกันพัลวัน ช่อง 3 , รางวัลละครยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ จากบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ช่อง GMM 25, รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส จากละครเรื่อง ล่า ช่อง GMM 25 , รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนภพ ลีรัตนขจร จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ ช่อง GMM 25

ด้าน ต่อ-ธนภพ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม เผยว่า “ดีใจครับ เรื่องนี้ทำการบ้านหนักมาก เพราะรู้สึกว่าเราไม่เก่ง แล้วไม่ได้คาดหวังกับรางวัลมาก่อนหน้า คาดหวังอยากให้คนดูได้อะไรจากตัวละครที่เราเล่น รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลแรกในฐานะนักแสดง ซึ่งดีใจ เพราะผมพยายามขายสิ่งนี้มาก่อน เราขึ้นมาเป็นอาชีพนักแสดง ถามว่าต่อไปนี้จะกดดันไหม สำหรับผมไม่นะ มันมีทั้งคนที่ได้และไม่ได้ วันนี้เราโชคดีว่าได้ วันหน้าจะมีคนอื่นที่โชคดีได้”

มิว-นิษฐา นักแสดงสมทบหญิง เผยว่า “ดีใจที่ได้รางวัลนี้ เพราะตอนถ่ายทำค่อยข้างยาก หนักทั้งบทและภาษา ต้องขอบคุณผู้กำกับ และทีมงานทุกคน ถือเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ที่คุ้มค่ามากๆค่ะ

ไม่ได้คาดหวังที่จะได้รางวัลนี้ แค่มีชื่อเข้าชิงก็ดีใจมากแล้วค่ะ”

ส่วน ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก นักแสดงดาวรุ่งหญิง เผยว่า “เฟิร์นไม่ได้คาดหวัง พอได้ก็ดีใจ ทำตัวไม่ถูก พูดไม่ถูก ขอบคุณพี่เอส วรฤทธิ์ และพี่ฉอด สายทิพย์ ที่เชื่อใจเฟิร์นและขอบคุณทีมงานทุกคน รวมถึงขอบคุณคนดูที่รักในตัวละครก้านแก้วด้วยค่ะ”