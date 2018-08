นิโคล-เลน่า-นิต้า คว้า ‘ขวัญใจหัวหิน’-การ์ตูน ซิวรางวัล ‘เบสท์ สวิมสูท’

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. กองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ร่วมกับโรงแรมเอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ต จัดประกวดรางวัล Hua Hin’s Most Favourite by Ace of Hua Hin Resort (ขวัญใจหัวหิน) ในธีมงานแกสบี้ (Gatsby) โดยกำหนดให้สาวงามนำเครื่องแต่งกายมาเอง สาวๆ ต่างจัดเต็มทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ในแบบสวยงามอลังการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประกาศรางวัลขวัญใจหัวหิน มีการประกาศรางวัลพิเศษ Best Swimsuit by Ace of Hua Hin Resort คัดเลือกจากความสวยสตรอง หุ่นเฟิร์ม โพสต์ท่าด้วยความมั่นใจในการถ่ายทำชุดว่ายน้ำช่วงเช้า โดยหมายเลข 8 การ์ตูน ณัฏฐณิชา บุญปอง คว้ารางวัลไปครอง

สำหรับสาวงามที่แต่งตัวได้แกสบี้โดดเด่นมัดใจกรรมการ คว้ารางวัลขวัญใจหัวหิน ซึ่งคณะกรรมการเพิ่มจาก 1 รางวัล เป็น 3 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 7 นิโคล นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์, หมายเลข 26 เลน่า เฮเลน่า บุช และหมายเลข 27 นิต้า อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์

นิโคล พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้รางวัล พอรู้ว่าเป็นธีมแกสบี้นิโคลกับพี่สไตลิสต์ก็ดีใจกันมาก พี่ๆ สไตลลิสต์ตั้งใจทำมาก เขาฝันอยากทำธีมนี้มานานแล้ว ก็ออกมาเป็นชุดนี้ซึ่งหนัก 3 กิโลกรัม นิโคลช่วยดูเรื่องพร็อพต่างๆ ของชุด จัดเต็มมาก เพราะเป็นโอกาสดีที่วันหนึ่งในชีวิตจะได้แต่งตัวธีมแกสบี้ รู้สึกเหมือนเป็นทางของนิโคล เป็นธีมของสาวอเมริกัน ขอบคุณคณะกรรมการที่มองเห็นความสำคัญ ทำให้มีกำลังใจในการประกวดมากขึ้นค่ะ” ทั้งนี้สามารถรับชมภาพบรรยากาศ ความสนุกเข้มข้นต่างๆ ในรายการ “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 เดอะเรียลลิตี้” ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.30 – 22.30 น. ทางช่อง 28 เริ่มวันเสาร์ที่ 25 ส.ค.นี้