เจาะลึกซีรีส์พระสนม Yanxi Palace โกยยอดวิว-ซิวแชมป์เสิร์ชกูเกิลปีนี้

เจาะลึกซีรีส์พระสนม – Story of Yanxi Palace หรือ เหยียนสี่กงเลวี่ย เรื่องราวการชิงดีชิงเด่นในวังหลัง เล่นเล่ห์เพทุบาย แก้แค้น วางยาพิษ หรือแม้กระทั่งฆ่าทารก ในละครดราม่าพีเรียดยุคราชวงศ์ชิง ไม่เพียงทำยอดผู้ชมติดตามในโลกออนไลน์ พุ่งกระฉูดไปกว่า 15,000 ล้านครั้งในเว็บไซต์อ้ายฉีอี้

ยังทำให้เว็บไซต์เสิร์ชเอ็นจิ้นในโลกตะวันตก อย่าง กูเกิล ขึ้นอันดับให้เป็นสุดยอดรายการทีวีที่มีผู้ค้นหาสูงสุดในปีค.ศ.2018 ทั้งๆ ที่กูเกิลถูกบล็อกเสียเป็นส่วนใหญ่ในแผ่นดินจีน.

บีบีซี รายงานเจาะลึกความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้ จนฮิตติดเสิร์ชของกูเกิล ว่าสถิติตัวเลขเหล่านี้เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจถ้วนทั่วจากภูมิภาคอื่นๆ ของเอเชีย ไม่ว่า สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฮ่องกง และที่ขาดไม่ได้คือกระแสฮิตถล่มทลายในจีนแผ่นดินใหญ่

ซีรีส์เรื่องนี้เริ่มสตรีมทางเว็บไซต์ iQiyi หรือเทียบได้กับ เน็ตฟลิกซ์ของจีน เมื่อเดือนกรกฎาคม ก่อนจะไปออกอากาศทางโทรทัศน์ใน 70 ดินแดน/ประเทศ นอกแผ่นดินจีน และเป็นละครออนไลน์ที่มีผู้ชมสูงสุดในจีน ต่อเนื่อง 39 สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน

Story of Yanxi Palace ความยาว 70 ตอน เป็นเรื่องแต่งที่เล่าถึงการชิงดีชิงเด่นของเหล่าพระสนมในยุคฮ่องเต้เฉียนหลง นางเอกของเรื่องเป็นหญิงสาวผู้ฉลาดเฉลียว มีพื้นเพธรรมดา พยายามจะไต่เต้าแซงหน้าสาวอื่นๆ เพื่อชนะทั้งหัวใจและได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์จักรพรรดิ

ธีมเรื่องคล้ายๆ ซีรีส์สไตล์ซินเดอเรลลาของเน็ตฟลิกซ์ เรื่อง The Crown ที่ลำดับเหตุการณ์การขึ้นครองราชย์ของควีนอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักร แต่มีเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนเรื่องอื่น จนเป็นละครยอดนิยมแห่งปี

ปัจจัยต่อไปนี้ เป็นคำตอบว่าละครเรื่องนี้เข้าครองใจผู้ชมชาวจีนและชาติเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อย่างไร

อย่างแรกคือละครจับกระแสความเป็นผู้หญิง

ความเป็นฮีโร่หญิงของละครเรื่องนี้ ตัวละครเอก เว่ย อิงลั่ว ไม่ได้มีลักษณะเหมือนตัวละครสาวจีนคนอื่นที่ถูกสอนให้อดทนอดกลั้น หรือเป็นคนบอบบาง

บทนี้อาศัยแรงบันดาลใจจากพระสนมจริงในประวัติศาสตร์ นามว่า เสี้ยวอี้ชุน เป็นสาวชาวฮั่น ไม่ใช่แมนจูที่ฮ่องเต้เฉียนหลงทรงโปรด แม้ว่าสนมชาวฮั่นมักถูกข่ม แต่นางเอกของเรื่องนี้ฉลาด เด็ดเดี่ยว และร้ายกาจในเวลาที่ควรร้าย จนค่อยๆ ขยับชั้นจากนางกำนัลขึ้นมาเป็นพระมเหสี

วาทะเด็ดของพระนางก็คือ “ข้า เว่ย อิงลั่ว เป็นคนฉุนเฉียวง่าย ไม่ชอบถูกระราน ใครก็ตามที่ยังพูดจาเหลวไหลอีก ข้าจะใช้ทุกยุทธวิธีจัดการคนๆ นั้น”

ละครเรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างล่าสุดว่า การนำเสนอละครด้วยแนวเรื่องที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นั้นจับใจผู้ชมชาวจีนได้อย่างไร ขณะที่ยังมีละครเรื่องอื่นๆ ใช้สูตรเดียวกันนี้มาแล้ว เช่น The Legend of Zhenhuan เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน และ The Empress of China เรื่องราวของจักรพรรดินีหญิงในประวัติศาสตร์จีน

อีกปัจจัยเด่นที่ทำให้ละครเรื่องนี้ฮอตฮิตก็คือไม่ถูกเซ็นเซอร์มากเกินไปนัก เนื่องจากไปฉายในออนไลน์ก่อน แล้วจึงไปฉายทางทีวี

การเผยแพร่ทางเว็บไซต์อ้ายฉีอี้ ซึ่งร่วมอำนวยการสร้างด้วย ยิ่งทำให้เข้าถึงผู้คนได้มาก เพราะอ้ายฉีอี้เป็นแพล็ตฟอร์มออนไลนด์ยอดนิยมที่สุดเว็บหนึ่งของจีน จึงยิ่งทำให้มีการกระจายเข้าถึงผู้ชมได้มาก และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ทำให้ผ่านการตรวจสอบได้ง่ายตั้งแต่เปิดตัว

เพราะในจีน สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจะเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์​ แผนงานทีวีทั้งหมดต้องได้รับไฟเขียวก่อนถ่ายทำ แต่สำหรับเว็บไซต์เผยแพร่วิดีโอ ผู้ผลิตเผยแพร่ได้ทุกอย่างที่เชื่อว่า ทำตามระเบียบแล้ว

อย่างเมื่อปี 2016 หรือพ.ศ.2559 ซีรีส์เรื่องราวความรักของชายรักชายกระจายไปทั่วโลกออนไลน์ กระทั่งถึงกลางเรื่องถึงจะชะงัก จนปีถัดมา จึงมีการแบนละครที่มีเนื้อหารักเพศเดียวกันตามมา

แม้ว่าแพล็ตฟอร์มของวิดีโอออนไลน์จะเผยแพร่ตามใจชอบไม่ได้ก็จริง แต่การถูกเซ็นเซอร์จะเบากว่าที่สถานีโทรทัศน์ตรวจสอบ เพราะสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นของรัฐ

ปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ซีรีส์ Story of Yanxi Palace ประสบความสำเร็จมาก คือไม่ได้มีนักแสดงมีชื่อเสียงมากมาย ยกเว้นคนเดียวคือ เสอซื่อมั่น นางเอกละครคนดังของฮ่องกง ยินดีรับบทสมทบในเรื่องนี้และพลิกบทบาทมาแสดงเป็นนางร้ายด้วย

กง หยู ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของอ้ายฉีอี้ กล่าวว่า บริษัทคัดเลือกนักแสดงที่มีชื่อเสียงปานกลาง ไม่ตามกระแสในวงการอุตสาหกรรมจีนที่ทุ่มเอาตัวนักแสดงดังมากมาเป็นแม่เหล็ก

เผอิญว่าการตัดสินใจนี้มาถูกที่ถูกเวลา เมื่อทางการเริ่มเข้าไปจัดการกับเหล่าดาราดังที่ต้องสงสัยว่าจะเลี่ยงภาษีจากค่าตัวที่สูงลิ่ว

การไม่ใช้ดาราดัง ทำให้งบสร้างละครเรื่องนี้ไม่ถึง 1 ใน 10 ของเรื่องที่ทุ่มทุนทำกันมา

หยู เจิ้ง โปรดิวเซอร์ละครเหยียนสี่ พาเลซ ให้สัมภาษณ์นิตยสารจีน Portrait ว่า เงินส่วนต่างที่เหลือเอาไปใช้กับเสื้อผ้าและการแต่งหน้าตัวละครแทน ซึ่งปรากฏว่าการเนรมิตฉาก เครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าที่สวยงามนั้น ชนะใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

อย่าง ต่างหูที่พระสนมใส่ข้างละ 3 ชิ้นนั้นเป็นไปตามความนิยมของสาวแมนจูในยุคนั้น

เอาเป็นว่า ถ้าท่านผู้อ่านยังไม่เคยได้ยินชื่อ Yanxi Palace ก็อาจจะลองไปเสิร์ชในกูเกิลดูก็ได้ รับประกันว่า จะไม่ใช่คนแรกที่ค้นหาเรื่องราวของละครเรื่องนี้

