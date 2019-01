เตรียมกรี๊ด! 9 หนุ่ม ‘สเตรย์คิดส์’ เปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย ชวนติด #รักนะครับstay

วันที่ 18 ม.ค. ที่ ห้องแกรนด์ ทองหล่อ ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) นำโดย บิ๊กบอส กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมกับ เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ต้นสังกัดยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ จัดงานแถลงข่าว “สเตรย์คิดส์ อันเวล ทัวร์ ‘ไอ แอม…’ อิน แบงคอก” (Stray Kid UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK) โดยมีสมาชิกทั้ง 9 หนุ่ม ได้แก่ บังซาน(Bang Chan) หัวหน้าวง, อูจิน(Woojin), ลีโน(Lee Know), ชางบิน(Changbin), ฮยอนจิน(Hyunjin), ฮัน(Han), เฟลิกซ์(Felix), ซึงมิน(Seungmin) และ ไอเอ็น(I.N) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ตื่นเต้นไหมกับการเปิดฉากโชว์เคสในต่างประเทศครั้งแรกที่เมืองไทย และคาดหวังอะไรจาก STAY ชาวไทยบ้าง?

บังชาน “เป็นโชว์เคสในต่างประเทศครั้งแรกของพวกเรา ยอมรับว่าตื่นเต้น แต่ว่าก่อนจะมารุ่นพี่ คือ พี่นิชคุณ แบมแบม บอกกับพวกเราว่า ไม่ต้องห่วงเลยประเทศไทย ไปแล้วทำให้พวกเขาสบายใจขึ้น พวกเราก็จะเต็มที่บนเวที และขอให้ สเตรย์ไทยร่วมสนุกกับพวกเราเท่านั้นเองครับ”

งาน “สเตรย์คิดส์ อันเวล ทัวร์ ‘ไอ แอม…’ อิน แบงคอก” ได้รับการตอบรับจากสเตรย์ชาวไทยอย่างมาก ทำให้วันแรกที่เปิดจองบัตรคอมเสิร์ต แฮชแท็ก #UNVEILTOURINBANGKOK ขึ้นอันดับหนึ่งของเว็บทวิตเตอร์ไทย รู้สึกยังไงบ้าง?

“จริงๆ แล้ว พวกเราเคยมาเมืองไทยครั้งนึงเมื่อปีที่แล้ว ตอนนั้นก็พอได้เห็น ว่ามีแฟนๆ ไทย ให้กำลังใจพวกเขาอยู่ แต่ไม่คิดว่าจะมีสเตรย์ไทยที่ให้ควารักและสนับสนุนพวกเราเยอะขนาดนี้ สิ่งที่พวกเราตอบแทนได้ คงจะเป็นความตั้งใจบนเวที ตอบแทนสเตรย์ไทยครับ”

อย่างที่ทราบว่าแฮชแท็กในงาน เป็นภาษาอังกฤษคือ #UNVEILTOURINBANGKOK พวกคุณอยากมีแฮชแท็กภาษาไทยบ้างไหม?

“#รักนะครับstay”

ครั้งนี้ถือเป็นการทำกิจกรรมเต็มรูปแบบของ Stray Kids ที่เมืองไทย เลยอยากให้แนะนำจุดเด่นหรือเสน่ห์ของสมาชิกแต่ละคนให้สื่อมวลชนและแฟนๆ ได้รู้จัก Stray Kids มากยิ่งขึ้นหน่อย หรือจะแนะนำคนข้างๆ ก็ได้?

บังชาน “ผมจะขอเริ่มเลยนะครับ จะให้อวดตัวเองก็เขินเลยขอพูดถึงฮัน ที่ร้องเล่นเต้นบนเวทีเก่งอยู่แล้วเลยทำให้ภูมิใจที่มีเมมเบอร์เก่งแบบนี้”

ฮัน “ข้างๆชม พูดถึงไอเอ็น ให้เป็นน้องเล็กน่ารัก แต่อยู่บนเวทีเก่งมากร้องเพลงดีด้วย”

ไอเอ็น “ซึงมิน เป็นคนที่มีเสียที่ซาบซึ่ง รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนสุนักคือน่ารัก”

ซึงมิน “อูจิน เป็นนักร้องเสียหลักร้องเพลงได้นิ่งซึ่งแล้วก็เสียงดี”

อูจิน “ลีโน เป็นคนเวลาที่เต้นบนเวทีเป็นคนที่พลังงานเยอะมาก ปกติเป็นคนซ้อมหนักอยู่แล้ว แต่บางทีพอเห็นเต้นบนเวทีก็แอบคิดว่าใช่ลีโนที่ฉันรู้จักไหม”

ลีโน “ชมตัวเรื่องพลังงานเต้นผมก็ดีมาก เรื่องหน้าตาผมก็ไม่แพ้ใคร พูดถึงฮยอนจินหน้าตาหล่อแล้วเต้นยังมีเสน่ห์”

ฮยอนจิน “เฟลิกซ์ เป็นคนที่มีเสียงเพราะมาก ผมไม่เคยได้ยินเสียงที่เพราะแบบนี้มาก่อน เวลาที่อยู่บนเวทีมีเสียงที่ระเบิดได้เลย”

เฟลิกซ์ “ชางบิน จริงๆ เวลาที่เขาอยู่ที่พักเป็นคนขี้เล่นแต่เวลาที่อยู่บนเวทีกลับกันเลยเพราะเขาเป็นแร็ปเปอร์ทำให้เห็นเลยว่า”

ชางบิน “บังชาน ไม่ว่าจะเป็นร้องหรือเต้นมีความสามารถรอบด้านเลย มีความเป็นผู้นำ มีคุณสมบัติที่จะเป็นลีดเดอร์เต็มตัวเลย”

มาเมืองไทยครั้งที่แล้ว ได้ลองอาหารไทยบ้างหรือเปล่า? ชอบเมนูไหนมากที่สุด? แล้วมาครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะลองทานอะไรบ้าง?

“ผัดไท กับ แกงเขียวหวาน ครั้งที่แล้วได้ทานแล้ว แต่มาครั้งนี้ก็จะทานอีกครับ ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ครับ”

หลายคนบอกว่าพวกคุณเป็นวงที่น่าจับตามอง เป็นรุกกี้บอยกรุ๊ปอนาคตไกลน้องใหม่ คิดอย่างไรกับคำนี้?

“ขอบคุณและเป็นเกียรติ กับฉายารุกกี้อนาคตไกล คิดว่าคงเป็นหน้าที่พวกเรา ที่จะไม่ทำให้คำพวกนี้ หยุดอยู่ที่ความคาดหวัง แต่เราต้องทำมันให้ได้”

สเตรย์คิดส์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เป้าหมายของปี 2018 คือการได้รับรางวัลนักร้องหน้าใหม่ ซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้ว อยากทราบเป้าหมายปี 2019 คืออะไร?

“ปี 2018 เราวิ่งไปข้างหน้าพร้อมๆ กับสเตรย์ จนทำให้เราได้รับรางวัลที่มีเกียรติ รู้สึกขอบคุณ เพราะฉะนั้นในปี 2019 เราก็เติบโตมากขึ้น จะสามารถขยับความรู้สึกผู้ฟังให้ได้”

พวกคุณเคยบอกว่าเพลงเดบิวต์ Diatrict 9 ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนในวัยเดียวกันกับพวกคุณได้ฉุกคิดและมองเห็นเส้นทางชีวิต รวมถึงตัวตนของตนเองได้ชัดเจนขึ้น อยากทราบว่าพวกคุณเคยตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ไหม ทำยังไงให้ผ่านมาได้?

“พวกเราเองก็มีช่วงที่คิดและลองทำหลายๆ อย่าง ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ เพื่อหาแนวทางของตัวเอง แต่สุดท้ายก็ลงเอยกับดนตรี จนได้เป็นสเตรย์คิดส์ในวันนี้ ก็อยากจะฝากแฟนๆ รุ่นราวคราวเดียวกันพวกเรา ได้ฟังเพลงของพวกเรา เพราะเพลงของสเตรย์คิดส์ เน้นไปที่ความคิด ความเครียด ความกังวลในวัยรุ่น ลองฟังเพลงเราก็น่าจะช่วยวัยรุ่นได้ไม่มากก็น้อย”

STAY ชาวไทย รอเจอพวกคุณในงาน Stray Kid UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK อยากนัดแนะ ให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเจอพรุ่งนี้ และอยากฝากอะไรทิ้งท้ายถึงแฟนๆ ชาวไทย?

“ก่อนที่พวกเราจะมาไทยครั้งที่แล้ว ก็พอได้ยินมาบ้างว่ามีกลุ่มแฟนๆ ที่ให้ความรักและสนับสนุนพวกเราอยู่ แต่อดคิดไม่ได้ ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่พอมาเห็นกับตัวเองก็ดีใจ และในงานพรุ่งนี้เราไม่ได้คาดหวังและไม่ฝากอะไรกับแฟนๆ ขอเพียงแค่แฟนๆ มาสนับสนุนพวกเรา เหมือนที่มาต้อนรับในสนามบินเมื่อคืนนี้ครับ”

โดยโชว์ใหญ่เต็มรูปแบบ เต็มอิ่ม ครั้งแรกของ 9 หนุ่ม รุกกี้บอยกรุ๊ป “สเตรย์คิดส์” ในงาน “สเตรย์คิดส์ อันเวล ทัวร์ ‘ไอ แอม…’ อิน แบงคอก”(Stray Kid UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 เริ่มแสดงเวลา 18.00 น. ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี และแฟนคลับที่ยังไม่มีบัตรเข้างาน สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือจุดจำหน่ายบริเวณหน้างาน บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,800 / 5,500 (บัตรนั่ง) และ 5,500 (บัตรยืน)