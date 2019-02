กอดกันกลมซึ้ง 3ดารานำสตาร์ วอร์ 9 ปิดกองไตรภาคสุดท้าย ฉายสิ้นปีนี้

สตาร์วอร์9 ปิดกองแล้ว 3 ดารานำกอดกันกลมซึ้ง ไตรภาคสุดท้าย ฉายสิ้นปีนี้

สตาร์วอร์9 ปิดกองแล้ว – เว็บไซต์นิตยสาร ฟอร์จูน รายงานความคืบหน้าภาพยนตร์สงครามอวกาศ สตาร์ วอร์ ภาคสุดท้าย หรือเอพโสด 9 ในไตรภาคสุดท้าย ว่า เจเจ อับรามส์ ผู้กำกับและอำนวยการสร้าง ไตรภาคยุคใหม่ (7-8-9) โพสต์ภาพสามนักแสดงนำของเรื่อง พร้อมข้อความว่า ปิดกองถ่ายทำ สตาร์ วอร์ เอพิโสด 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ — JJ Abrams (@jjabrams) 15 กุมภาพันธ์ 2562

“มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้การถ่ายทำเอพิโสด 9 จบลงแล้ว ไม่รู้จะขอบคุณทีมงาน และนักแสดงที่เปี่ยมไปด้วยเวทมนต์เหล่านี้อย่างไร ผมเป็นหนี้พวกคุณตลอดไป” อับรามส์เขียน

ภาพดังกล่าวคาดว่าอับรามส์บันทึกเอง เป็นนาที เดซี ริดลีย์ (เรย์), จอห์น โบเยกา (ฟินน์) และ ออสการ์ ไอแซค (โพ ดาเมรอน) 3 ตัวละครหลักของไตรภาคใหม่ สวมกอดกัน โดยมีฉากหลังเป็นทะเลทรายแห่งดาวแจ๊กคู บ้านเดิมของนางเอก

สตาร์ วอร์ เปิดตัวต่อหน้าแฟนหนังอวกาศครั้งแรกด้วยการสร้างสรรค์ของ จอร์จ ลูคัส ด้วยเรื่องราวตอนกลางของสงคราม เริ่มที่เอพิโสด 4 New Hope วันที่ 25 พ.ค. 1977 ต่อเนื่องด้วย Empire Strikes Back ปี 1980 และ Return of the Jedi ปี 1983

จากนั้น จอร์จ ลูคัส เริ่มทำย้อนเรื่องราวช่วงแรกในไตรภาค 1-2-3 ได้แก่ The Phantom Manace ปี 1999 ต่อเนื่องด้วย Attack of the Clones ปี 2002 และ Revenge of the Sith ปี 2005

ต่อมาอีกสิบปี หลัง ลูคัส ขายกิจการและลิขสิทธิ์ให้ค่ายดิสนีย์-มาร์เวล The Force Awakens จึงเปิดตัวด้วยผลงานของอับรามส์ ในปี 2015 ต่อเนื่องด้วย The Last Jedi มอบให้ ไรอัน จอห์นสัน เป็นผู้กำกับในปี 2017 รวมถึงมีภาคแยกเดี่ยว Rogue One ในปี 2019 และ Solo ปี 2018

แม้จะมีหลายคนเห็นว่า สตาร์ วอร์ คงอิ่มตัวเต็มที เมื่อดูจากกระแสที่ตกลงจากเรื่อง Solo แต่ผู้ประเมินการตลาดคาดว่า เอพิโสด ไนน์ จะรอดตัวได้ ด้วยความเป็นภาคสุดท้าย และจะทำเงินเหมือนกับภาคสุดท้ายของสองไตรภาคก่อน ไม่ว่า Return of the Jedi และ Revenge of the Sith หลังจาก 8 ภาคที่ผ่านมา หนังทำเงินรวมกันแล้วในตลาดอเมริกาเหนือเกิน 4,000 ล้านดอลลาร์ หรือ ราว 124,000 ล้านบาท (ดูอัพเดตจาก Boxofficemojo

จากนี้ไปเอพิโสด ไนน์ จะเข้าสู่กระบวนการโพสต์โปรดักชั่น หรือการตัดต่อ ใส่เอฟเฟกต์ทั้งภาพและเสียง เพื่อออกฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

