ต่าย โพสต์ครั้งแรกแล้ว หลังหายเงียบ – ไฮโซทิม แถลงได้สิทธิ์ขาดดูแลลูก

อดีตนางเอกเคลื่อนไหวครั้งแรก – หลังจากครอบครัว อดีตนางเอกสาว ต่าย ชุติมา มีปัญหาหนัก สาวต่าย โพสต์ประกาศตามหาลูกสาว ที่ ไฮโซทิม พิธา สามีจะนำมาส่งให้ แต่กลับไม่พามา กลายเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงโรงพัก เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ สุดท้าย ไฮโซทิม ออกมาแถลงเปิดใจถึงปัญหาครอบครัว

โดย ไฮโซทิม เผยว่า บทบาทการเป็นสามีภรรยาต้องยุติ แต่ยังเป็นตามกฎหมายเพราะยังไม่จดทะเบียนหย่า และ ศาลสั่งตัวเองได้สิทธิ์การเลี้ยงดู น้องพิพิม ลูกสาว มาอย่างถูกต้อง เพราะสาวต่ายไม่ไปศาล อ้างว่าติดธุระ โดยอยากมีการคุยกัน เพื่อปรับความเข้าใจ ในฐานะพ่อแม่ของลูกสาวอีกครั้ง

ล่าสุด สาวต่ายที่หายเงียบไปหลายเดือน โผล่โพสต์อินสตาแกรมว่า “May is Magic” แคปชั่นว่า “Find peace and everything will fall into place :)”ซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมาก