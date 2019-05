ปรับลุกส์ วาเลนติน่า พลอย รองอันดับ2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018 ไม่ทิ้งฝันนักร้อง

ปรับลุกส์ – มุ่งมั่นเดินหน้าทำตามความฝันอย่างเต็มกำลังไม่มีย่อท้อ สำหรับ วาเลนติน่า พลอย สาวลูกครึ่งไทย-อิตาลี ศิลปินเสียงสวยเบอร์ใหม่ล่าสุด จากค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) หลายคนคุ้นหน้าเธอดีจากเวทีประกวดนางงามระดับประเทศ อย่าง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2018 เพราะสวยจนเข้าตา คว้ารองอันดับ 2 มาครอง ก่อนจะพลิกฝันเข้าสู่วงการดนตรี ด้วยความสามารถของตัวเอง คลอดซิงเกิลแรก “See you in life” สุดปัง

ล่าสุดนักร้องสาว สลัดลุกส์สวยใส ขออวดหุ่นแซ่บกันบ้าง งานนี้ร้อนทะลุปรอทแบบฉุดไม่อยู่ คว้าซูเปอร์ไฮแบรนด์ระดับโลก ผ่านฝีมือช่างภาพแถวหน้าเมืองไทยอย่าง ตุ๊ วีระพจน์ เจ้าของเพจ Surround

น้อยคนจะรู้ว่าก่อนลงประกวดนางงาม พลอยขี้อายมาก แต่มีความฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆ สมัยยังอยู่อิตาลี เริ่มต้นจากเพื่อนสนิทแอบถ่ายคลิปร้องเพลงไปลงโซเชียล จนคนแห่เข้ามาดูยอดวิวสูงมาก

จุดนี้ส่งพลังความมั่นใจให้เธอตัดสินใจประเดิมสนามเวทีประกวดเวทีร้องเพลง The X Factor ประเทศอิตาลี ก่อนจะเดินทางข้ามทวีปมาประกวดร้องเพลงเวที The Voice Thailand 6 ทีมโค้ชโจอี้บอยต่อ ตรงนี้เองที่พลิกชีวิตครั้งสำคัญ เปลี่ยนจากเด็กขี้อายให้เป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้น

หลังจบการประกวดนางงาม แต่ละคนต้องมีเส้นทางเดินเป็นของตัวเอง แต่พลอยยังคงไม่ทิ้งความฝันการเป็นนักร้อง ลองส่งเดโมเพลงให้ค่ายวอท เดอะ ดัก จนโดนใจ 3 ผู้บริหารใหญ่ เมื่อโอกาสมาถึงพลอยเลยรีบคว้า สร้างผลงานเพลงด้วยตัวเอง ทั้งเนื้อร้อง ทำนอง ดนตรี “พลอยส่งเดโมไปหลายครั้งหลายเพลงมาก จนพี่ๆ ที่ค่ายคงเห็นถึงความตั้งใจของพลอยจริงๆ” นักร้องสาวกล่าว

กว่าจะผ่านแต่ละด่านจนได้ออกซิงเกิลไม่ง่ายเลย แต่พลอยทุ่มเทความสามารถเขียนเพลงเองทั้งหมด จนปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิต “See you in life” หยิบเอาเรื่องจริงของตัวเอง หลังจากไม่ได้กลับอิตาลีมานาน “พลอยไม่ได้กลับอิตาลีเลย มีช่วงนึงที่พลอยกลับไป แล้วบังเอิญเจอเพื่อนคนพิเศษที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว เหมือนชีวิตเราเดินกันคนละทาง แต่พอเจอกันความรู้สึกดีๆ มันกลับมาหมด ลืมทุกเรื่องที่เคยทะเลาะกัน พลอยเลยคิดว่าต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว แต่สักวันเราคงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอน”

ด้วยความสามารถที่หลากหลาย และความมุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วาเลนติน่า พลอย เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามอง

