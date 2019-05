‘ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์’ ผุดเพลงใหม่จังหวะสนุก

‘ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์’ ผุดเพลงใหม่จังหวะสนุก – หลังจากเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา นักร้องสาวสวยเซ็กซี่ ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์ พาแฟนๆ ย้อนอดีตไปกับเพลง 1999 ที่ เธอร่วมงานกับหนุ่ม ทรอย ซิวาน ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix

มาถึงตอนนี้สาวสวยปล่อยเพลงใหม่ Blame It on Your Love ออกมาให้ฟังกันแล้ว

ซึ่งครั้งนี้ ชาร์ลี ได้ฟีเจอริ่งกับเพื่อนสาวนักร้องสายแร็พ ริซโซ

โดย Blame It on Your Love เป็นเพลงจังหวะสนุกสนาน และจะเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มเต็มชุดที่ 3 ของสาวสวย ที่รอกันมานานหลายปี

ส่วนใครที่เป็นแฟนของสาวชาร์ลี น่าจะพอคุ้นเคยอยู่บ้างกับเพลงนี้ เพราะเป็นการนำเอาเพลง Track10 ในอัลบั้มมิกซ์เทป Pop2 ของเธอมาปรับแต่งให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่

เป็นเพลงที่พูดถึงแฟนเก่าทำนองว่ารู้สึกผิดที่มีอะไรเธอก็มักจะไปลงที่เขาอยู่เสมอ

และนอกจากงานเพลงชิ้นใหม่ สาวฮอตยังประกาศถึงการจัดเทศกาลดนตรี Go West Fest ที่เธอได้ร่วมกับ ทรอย ซิวาน เป็นแม่งานพร้อมร่วมแสดงบนเวทีด้วย ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งความภาคภูมิของความหลากหลายทางเพศ