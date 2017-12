‘โบ-ชญาดา’ถึงกับร่ำไห้!! เข้าโรงพยาบาลอีก สุดซาบซึ้งสามี-เพื่อน จะไม่มีวันลืม

ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง โบ ชญาดา ต้องวางยาสลบ เพื่อสามี และ ลูกชาย แม้ต้องเจ็บตัวมาหลายครั้งในการเข้าโรงพยาบาล โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพหลังฟื้นครั้งนี้ พร้อมแคปชั่นว่า

“I’m in good hands Thank you all for your love & the great supports na ka วันนี้ผ่านการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกมาได้อีกระดับหนึ่งพร้อมกับความหวังใหม่ในการมีเบบี๋ให้พี่แบงค์ค่ะ ดีใจมากที่สุดที่เช้านี้ได้ยินคุณหมอบอกว่า จากการวางยาสลบส่องกล้องเข้าไปเช็คในโพรงมดลูก และขูดมดลูกครั้งนี้ ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่น ภายในมดลูกดูดีกว่าที่คิด โบน่าจะมี “โอกาส” ตั้งครรภ์ได้ค่ะ แม้จะยากมากเพราะมดลูกมีภาวะไม่ปกติ แต่ก็จะลองสู้ลองกันอีกสักตั้งด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นต่อค่ะ แค่คุณหมอสรุปว่า ตอนนี้โบยังไม่ต้องตัดมดลูกทิ้ง ทำให้ยิ้มออกเลยค่ะ จะสู้ต่อไป ทำให้ดีที่สุดเพื่อมีน้องให้พี่แบงค์และพี่อชินะคะ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์ คุณหมอนครินทร์และคุณหมอวิสันต์ สูตินรีแพทย์แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งทีมพยาบาลที่ดูแลโบอย่างดี ทุกท่านเก่งจริงๆค่ะ

#แม่โบสู้ต่อไป #ความทรงจำดีๆ #คู่ชีวิต #เพื่อนรัก #กัลยาณมิตร #รักเพื่อน #ขอบคุณจากใจ #bankkritphol @jakinko @bnissara” โดยมีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ขอให้สมหวังโดยเร็ว

ก่อนจะโพสต์ภาพขณะตัวเองถึงกับหลั่งน้ำตา พร้อมแคปชั่นว่า “ขอบพระคุณทุกคนสำหรับคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้มากมายนะคะ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ ขอบคุณพี่แบงค์ จ๋า บี ที่อยู่เคียงข้างโบตลอด รักที่สุดค่ะ ความรู้สึกกับเพื่อนรักตอนนี้ทำให้นึกถึงเพลงเก่าๆท่อนนี้ที่อยากให้เพื่อนที่ดีทั้งสองคนค่ะ เพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน ไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไร จะหกล้มซมซานเมื่อใด เพื่อนจะปลอบใจ ไม่มีคนที่จะรู้ใจ ไม่มีใครรักและตามใจเหมือนเพื่อนเก่า จะทำไงตามใจแต่เรา เพื่อนเรารักจริง

ขอบคุณเพื่อนที่น่ารักทั้งสองคนที่แอบมาเซอร์ไพรส์แต่เช้าหน้าห้องผ่าตัด และมารอเป็นเพื่อนพี่แบงค์จนโบฟื้นจากยาสลบเลย ซาบซึ้งใจและทำให้มีกำลังใจมากจริงๆ ความทรงจำดีๆที่ไม่มีวันลืม จ๋าเป็นเพื่อนรักเรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเซนต์โย และบีน้องที่รู้จักไม่กี่ปีแต่ก็ดีกับโบเหลือเกิน #ขอบคุณจากใจ #กัลยาณมิตร #เพื่อนคู่บุญ #รักเพื่อนทั้งสองที่สุดเลย @jakinko @bnissara #bankkritphol #bochayada”