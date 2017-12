งานแต่งเพื่อนทั้งที่ นางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา ทุ่มสุดตัวเซอร์ไพรส์ มาร์กี้ ราศรี เจ้าสาว แทบจะแย่งซีนอาฟเตอร์ปาร์ตี้ หลังงานวิวาห์ ที่มีวงไทยเทเนี่ยมมาสร้างความสนุก สาวญ่า ก็ออกมาโยกย้ายส่ายเอวลีลาเซ็กซี่ ขนาดเจ้าสาวเองเซอร์ไพรส์หนักมาก

งานนี้ ญ่าลงคลิปในไอจีช็อตสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนซี้ พร้อมแคปชั่นแสดงความยินดีกับเพื่อนว่า “Congratulations my babyyyy this was for uu mannnn hahaha!! ระหว่างรอรูปลง after party ก่อนละกานนนน #margiepokthewedding @margie_rasri”

ขอบคุณคลิป #margiepokthewedding