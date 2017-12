‘แม่ขวัญ’บอกแบบนี้!! หลังลูกสาวรักพังทั้งที่คุยวิวาห์ เปิดภาพคู่สุดท้าย ‘กอล์ฟ’โพสต์ส่งสัญญาณ

หลังทำแฟนคลับช็อก นางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ประกาศเลิกรา แฟนหนุ่ม กอล์ฟ พิชญะ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังพูดถึงเรื่องการแต่งงานกัน โดยขวัญโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวว่า “ขวัญเห็นและขอบคุณทุกคนสำหรับความรักและความรู้สึกดีๆที่มอบให้มาเสมอนะคะ แต่ขวัญขออนุญาตให้ทุกคน เคารพในการตัดสินใจทั้งของตัวขวัญและพี่เค้านะคะ บางเรื่องเราไม่สามารถพูดและอธิบายได้แต่ให้เชื่อเถอะค่ะว่า เราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว ทุกคนต่างมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั่นคะ และขอร้องอย่าพยายามแท๊กมาหาขวัญอีกเลยคะ เราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ณ เหตุการณ์ปัจจุบัน และขวัญขออนุญาตอยู่กับความเป็นจริง และทำหน้าที่ของขวัญต่อไปนะคะ”

ทำเอาคนไปส่องไอจีของ กอล์ฟ พบว่า เมื่อเดือนที่แล้ว หนุ่มกอล์ฟโพสต์ภาพคู่ครั้งสุดท้ายกับสาวขวัญ พร้อมแคปชั่นว่า ““Sometime We’re overwhelmed by present things surrounding us..That we forget how precious moment was so beautiful to our heart” #throwbacktime #missthepasttime”

สรุปความหมายได้ว่า “ในบางครั้ง เราอาจจะยังวุ่นวายสิ่งต่างๆในปัจจุบันมากไป ทำให้ลืมช่วงเวลาที่มีค่าแสนสวยงามในใจเรา #ย้อนวันวาน #คิดถึงอดีต ทำให้มีการตีความว่า น่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ความรักของทั้งคู่ก่อนหน้าที่ขวัญจะโพสต์ล่าสุดเลิกรา โดยแฟนคลับเข้าไปแห่กดไลก์ บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นรูปคู่รูปสุดท้ายในไอจี

ขณะที่เมื่อสอบถามไปยังคุณแม่ของสาวขวัญ อุษามณี บอกว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ เพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกัน โดยอยากปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของคนสองคน