เอ๊ะ ศศิกานต์ คลอดลูกชายคนที่ 2 แล้ว โพสต์ภาพครอบครัว ต้อนรับสมาชิกใหม่

เอ๊ะ ศศิกานต์ / หลังประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 ได้ลูกชายมาด้วยวิธีธรรมชาติ อดีตนางเอกดัง “เอ๊ะ ศศิกานต์” ก็ได้เซอร์ไพรส์เผยโฉมลูกในวันคลอด (24 มิ.ย.) อีกครั้ง ในขณะที่สามี “ดอม โดมินิค วินเซ็นต์” คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ ไม่ห่าง

เรียกว่าได้เลี้ยงลูกชาย 2 คนสมใจ “น้องโรนิน” วัย 6 ขวบ ก็ได้มีน้องชายเป็นเพื่อนเล่นเพิ่มอีกหนึ่งคน สร้างสีสันให้กับครอบครัว โดย เอ๊ะ โพสต์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก เขียนแคปชั่นน่าตื่นเต้นว่า “Hello my love! My baby boy River Leong 24 May 2022”

ทางด้านดาราสาว นุ้ย สุจิรา ก็ได้เข้ามาโพสต์คอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจให้ ท่ามกลางความยินดีจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ ต้อนรับสมาชิกใหม่ อวยพรของให้แข็งแรง

ขอบคุณไอจี : ae_sasikarn