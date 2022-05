ม่วนคัก! คริส นักร้องนำวง Coldplay โชว์ลีลาเป่าแคนกับหมอแคนต่างชาติ

ม่วนหลาย! เผยคลิป “คริส มาร์ติน” นักร้องวง Coldplay โชว์ลีลาเป่าแคนกับ ” ฮัล วอล์กเกอร์” หมอแคนต่างชาติ บอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดา

เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮา เมื่อทาง ฮัล วอล์กเกอร์ นักดนตรีชาวสหรัฐฯ ผู้หลงใหลใน “แคน” เครื่องดนตรีพื้นเมืองของลาวและภาคอีสานของไทย ได้โพสต์วิดีโอที่มี “คริส มาร์ติน” นักร้องนำจากวง Coldplay มาเป่าแคนร่วมกัน

โดยฮัล วอล์กเกอร์ได้เขียนแคปชันคร่าว ๆ ว่า กำลังสอนคริส มาร์ตินเป่าแคนในเพลง Low Key Gliding ซึ่งเป็นเพลงของตน พร้อมกับขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนผู้ผลิตแคนและหมอแคน ทั้งในลาวและไทย เพราะเครื่องดนตรีชนิดนี้สมควรที่จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

จากวิดีโอ ฮัล วอล์กเกอร์และคริส มาร์ติน นั่งเป่าแคนด้วยกันด้วยความเพลิดเพลิน แถมคริสยังบอกว่ามันสนุกมากอีกด้วย บอกเลยว่าหากฝึกฝนบ่อย ๆ ล่ะก็ ฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอน

สำหรับ ฮัล วอล์กเกอร์ถือเป็นชาวต่างชาติที่หลงใหลในแคนมาก จนถูกยกให้เป็นหมอแคน เขาเคยเป็นไวรัลในไทยจากวิดีโอติ๊กต็อกโชว์เป่าแคนเต้าใหม่ที่เพิ่งสั่งมา พร้อมกับมีรีแอคชั่นต่อแคนเต้าใหม่สุดตื่นตา จนเป็นที่ถูกใจของแฟน ๆ

ส่วนคริส มาร์ติน เป็นนักร้องนำจากวง Coldplay ซึ่งเป็นวงดนตรีร็อคจากเกาะอังกฤษ มีเพลงฮิตคุ้นหูชาวไทยและชาวโลกมากมาย อาทิ Yellow, The Scientist, Paradise, Something Just Like This, My Universe (Coldplay X BTS) เมื่อทั้งสองคนได้มาเป่าแคนร่วมกันแล้ว ทำเอาแฟน ๆ ชาวไทยและชาวลาวเข้ามาคอมเมนต์สนั่น ต่างบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียว

