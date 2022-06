พีพี ชวน บิวกิ้น มาเป็นพระเอก MV ออกสื่อ แฟนๆ ลุ้นหนักมาก

แฟนคลับกรี๊ดสนั่นห้าง “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” กับ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” เดินทางมาร่วมงาน “EVEANDBOY x billkin and PP Mid year sale 2022” ณ EVEANDBOY The Underground Siam Square One ชั้น LG

ซึ่งภายหลังจบงาน พีพี-บิวกิ้น ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานเพลงของตนเอง หลังต่างฝ่ายต่างเปิดบริษัททำเพลงเป็นของตัวเองพร้อมเผยถึงการฝึกซ้อมขึ้นคอนเสิร์ต Summer Sonic 2022 ที่ประเทศญี่ปุ่น



ถามถึงผลงานเพลงของพีพีที่เพิ่งปล่อยออกมา?

พีพี : “ก็ในเอ็มวีอาบน้ำ สระผม เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วครับ เป็นเพลงของพี่แคทลียา อิงลิช ทางทีมคุยกันว่าอยากจะทำทั้งหมดกี่เพลง พีเลยเสนอ 4 เพลงสิ เพลงแรกก็จะเป็นนอกสายตา ดราม่าหน่อย และทุกๆ วีกก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆ ครับ และก็มีเพลงสุดท้ายที่เซอร์ไพรส์นิดนึง”

เป็นเพลงที่คัฟเวอร์มา ไม่ได้แต่งขึ้นใหม่?

พีพี : “จะเป็นเพลงที่คัฟเวอร์”

ไม่ได้ปล่อยเพลงนาน กระแสเป็นอย่างไร?

พีพี : “ดีใจมาก จริงๆ รอชม Live Session อยู่แล้ว พอเราได้มีโอกาสทำเรารู้สึกว่าดีใจเหมือนเดิมที่แฟนๆ ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิม ไม่ว่าเราจะช่องไหน หรืออยู่ทางไหน ทุกคนก็ให้การสนับสนุน”

เอ็มวี ทำไมต้องถ่ายแบบนี้?

พีพี : “พอมันเป็น 4 อารมณ์ ก็จะทำให้มันเป็นสีแดงด้วย ก็อาจจะมีมุมเซ็กซี่บ้าง น่ารักๆ บ้าง ก็ช่วยๆ กันเลือก ดีใจครับ เพลงต่อไปต้องรอลุ้น วันพฤหัสบดี นี้ ปล่อยแล้วครับ”

บิวกิ้นดูแล้วว่าอย่างไรบ้าง?

บิวกิ้น : “ดีเลยครับ ผมว่าพอเป็น Live Session ที่เขาเลือก เขาก็มีโอกาสร้องเพลงที่เขาอยากจะร้อง เอามาทำให้เป็นแบบของเขา ผมว่าเขาร้องดี ผมชอบเลย ดนตรีเขาก็ทำใหม่ด้วย ภาพก็ดีดูเป็นตัวตนเขาครับ”

เรื่องการร้องเพลงเขาพัฒนาไปยังไงบ้าง?

บิวกิ้น : “เดี๋ยวนี้เขาเก่งครับ เก่งมากเลย เดี๋ยวนี้เขาเป็นศิลปินที่ผมเริ่มเห็นภาพ เป็นศิลปินเต็มตัว ผมก็คอยดูอยู่ห่างๆ”

บิวกิ้นจะได้มาเป็นพระเอกเอ็มวี?

พีพี : “เขาจะอยากมาเป็นหรือเปล่า (ยิ้ม)”

บิวกิ้น : “ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสหรือเปล่า”

ถามว่ามีคุยกันเรื่องนี้บ้างไหม?

พีพี : “ถ้าเขาอยากจะเป็นเขาก็แค่เดินมาบอก”

บิวกิ้น : “เป็นงานของเขา เขาอยากให้ผมไปอยู่ในงานของเขา ผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่ว่าเราต้องให้เกียรติเขาว่าเราจะไปอยู่ในงานของเขาจะพุ่งไปก็ไม่ได้ ก็ต้องให้เขามาชวนเรา แต่ก็ไม่เคยมีนะ”

มีบอกไหมว่าถ้าไปต้องเป็นเพลงแบบไหน ค่าตัวเอาหรือเปล่า?

บิวกิ้น : “ไม่มีครับ ค่าตัวไม่เคยได้ (ยิ้ม)”

งานเพลงของบิวกิ้นล่ะ?

บิวกิ้น : “หยุดมาพักใหญ่แล้วครับ จริงๆ ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ มีๆ เพลงแรกน่าจะประมาณเดือนหน้า แต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆ ปล่อยไปเรื่อยๆ ยาวๆ จนถึงปีหน้า กดดันมาก จริงๆ แล้วเราทำงานมากขึ้น เพราะเวลาเราอยู่ค่ายเราก็จะทำงานในฐานะศิลปิน แต่พอเป็นค่าย (BillkinEntertainment) ของตัวเอง เราก็ต้องบริหารในส่วนของผมด้วย หรือในเรื่องของการจัดการ แม้กระทั่งครีเอทีฟหรือการโปรโมตก็สนุกดีและก็ท้าทายมากๆ เราไม่เคยทำงานโดยที่เราต้องลงมาทำเยอะขนาดนี้กับหลายๆ อย่างที่เราไม่เคยทำ”

มีอะไรให้ได้ทำมากขึ้น?

บิวกิ้น : “คงมีมากขึ้นแหละครับ ที่ผ่านมาเป็นเพลงประกอบละครก็จะมีโจทย์ละคร แต่พอวันหนึ่งเราเป็นคนที่จั่วขึ้นมาเอง เรื่องคอนเซ็ปต์ ก็มีโอกาสได้หยิบองค์ประกอบต่างๆ มาทำได้อิสระมากขึ้น”

มีใครมาช่วยดูบ้าง?

บิวกิ้น : “ผมก็มีพี่ เบล สุพล พัวศิริรักษ์”

เพลงเราโตขึ้นไหม พัฒนาไปในทิศทางไหน?

บิวกิ้น : “จริงๆ อย่างที่ผมบอก ผมชินและผมชอบเพลงแนวโซล แต่โซลมันก็มีหลายสาขาของมัน ก็อาจจะมีเพลงช้า เพลงเร็วทั่วไป เราก็เอามาเบลนให้มันเข้ากับป๊อปมากกว่า อาจจะไม่ได้เป็นออริจินอลโซลขนาดนั้น จริงๆ เราก็ค่อยๆ ปูไปเรื่อยๆ อย่างเพลง I ไม่ O, เพลง เก็บไว้ตลอดไป ก็ใส่ความเป็นโซลเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้ว แต่ยิ่งเราทำแล้วสนุกก็อยากลองอะไรใหม่ๆ ก็เหนื่อยมากขึ้น”



งานใหญ่คอนเสิร์ต Summer Sonic 2022 ที่กำลังจะมีขึ้น ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว?

พีพี : “เหนื่อยครับ Summer Sonic 2022 ทางทีมก็อัพเดตเรื่องเพลงมาบ้างแล้วครับ จริงๆ วางแพลนกันคร่าวๆ และจะมีไปที่ญี่ปุ่นที่โตเกียว”

บิวกิ้น : “โชว์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย เดือนหน้าก็ซ้อมเกือบทั้งเดือนเลยนะ”

มีทีมไหนมาช่วยบ้าง?

บิวกิ้น : “จริงๆ หลักก็จะเป็นพี่เบล สุพล เขาก็คอยเมเนจทุกๆ อย่าง ก็มีพี่หลายๆ คนที่เคยทำงานที่นาดาว มิวสิค มาช่วยหรือว่าเรื่องของวงแบ๊กอัพ คิดคอนเซ็ปต์เพลง จริงๆ เพลงก็ลิสต์ไว้เสร็จหมดแล้ว การวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อย ตอนนี้ก็วางไว้แล้ว มันก็จะมีดีเทลเล็กๆ น้อยๆ เช็กเรื่องกราฟฟิก”

โชว์เดี่ยวหรือคู่?

บิวกิ้น : “จริงๆ เป็นโชว์คู่ครับ ที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้าง แต่ว่าก็จะเป็นโชว์ที่ร้องคู่กัน”

ในพาร์ตของการซ้อมหนักมั้ย?

พีพี : “ก็ค่อนข้างหนักนะครับ ที่จริงตัวพีก็อยากจะซ้อมเยอะๆ ด้วยแหละ แต่เราก็ยังใหม่มากๆ การที่เราเตรียมตัวกันไปให้ดีก่อน น่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีครับ”