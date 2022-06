อุ้ม สิริยากร โพสต์ซึ้ง เล่าถึงสามี 14 ปีที่ดูแลกัน โอกาสวันพ่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

อุ้ม สิริยากร โพสต์ซึ้ง / อดีตนักแสดงชื่อดัง อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส ที่หันหลังให้วงการบันเทิง แต่งงานกับ คริสโตเฟอร์ มาร์ควอร์ท และย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา และมีโซ่ทองคล้องดวงใจ คือ 2 สาวน้อยน่ารัก น้องเมตตา และ น้องอนีคา



และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ที่ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายของทุกปี อุ้ม ได้โพสต์ข้อความซึ้งถึงสามี ผ่านไอจี oomsiriyakorn ด้วยข้อความว่า 14 years ago, when we just started dating, we told each other we’re gonna name our first child ‘Metta’. I knew then that you’re gonna take good care of us. Years passed, now we have two lovely daughters and you’ve surpassed all my expectations. You’ve shown us what a caring, responsible, loving, funny, disciplined and generous dad you are. Happy Father’s Day to my other half. #ChristopherTheDadJokeChamp!





14 ปีที่แล้ว ตอนที่เราเพิ่งเริ่มเดทกัน เราบอกกันว่าจะตั้งชื่อลูกคนแรกว่า ‘เมตตา’ ฉันรู้แล้วว่าคุณ

จะต้องดูแลเราอย่างดี หลายปีผ่านไป ตอนนี้เรามีลูกสาวที่น่ารักสองคน และคุณก็เหนือกว่าความคาดหวังทั้งหมดของฉัน คุณได้แสดงให้เราเห็นว่าคุณเป็นพ่อที่เอาใจใส่, มีความรับผิดชอบ, รัก, ตลก, มีวินัยและใจกว้างแค่ไหน สุขสันต์วันพ่อให้กับอีกครึ่งหนึ่งของฉัน





ขอบคุณไอจี oomsiriyakorn