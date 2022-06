ตอบแฟนคลับเข้ามาถามกลางโซเชียล เผยชัดสถานะสามี จีน่า ตอบแล้วหลังคนถามเรื่องหย่า โอ๊ต วรวุฒิ

จากก่อนหน้านี้มีกระแสจับตาคู่สามีภรรยาคู่รักต่างวัยนักแสดงรุ่นใหญ่ โอ๊ต วรวุฒิ กับภรรยาสาว จีน่า อันนา เตียงหัก แต่ทั้งคู่ยังมีภาพร่วมเฟรมวันเกิดพร้อมครอบครัวดูอบอุ่น

ล่าสุด วันที่ 20 มิถุนายน 2565 จีน่า อันนา ได้เปิดให้แฟนๆ เข้ามาถามคำถามในไอจีสตอรี่ของตัวเอง ซึ่งก็มีคนที่ถามเป็นภาษาอังกฤษเรี่องหย่าร้างด้วยว่า Are you divorced? I hope not true. I like watch your family’s (คุณหย่าแล้วหรือไม่ หวังว่าจะไม่ใช่เรื่องจริง เพราะชอบดูเรื่องราวของครอบครัวคุณ)

ซึ่งจีน่าก็ตอบกลับว่า “being a good parents and always support each other” (เป็นพ่อแม่ที่ดีและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน) ถือเป็นการตอบชัด ๆ ถึงสถานะของ โอ๊ต กับ จีน่า ตอนนี้