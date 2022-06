ฟ้าใส เคลียร์เงิน 4 แสน โครงการ We are one บริจาคให้มูลนิธิ เผยสัมพันธ์ ปุ้ย TPN

ฟ้าใส เคลียร์เงิน 4 แสน / เคลียร์ดราม่าเงินบริจาคจากโครงการ “We are one” ของ ฟ้าใส ปวีณสุดา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 ที่ได้รับจากการประมูลภาพศิลปะ ในจำนวนเงิน 4 แสนบาท ซึ่งทาง ปุ้ย TPN หรือ “ปุ้ย ปิยาภรณ์” ผู้บริหารบริษัทพีทีเอ็น โกลบอล ผู้อำนวยการกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเงินทุกบาทอยู่ครบ และได้นำไปกระจายให้ทางมูลนิธิ 6 ที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด(24มิ.ย.) ฟ้าใส ปวีณสุดา ได้ให้สัมภาษณ์ในงานมอบโล่ให้กับศิลปินดาราดีเด่น “รางวัลสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลก” ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ถึงดราม่าเรื่องดังกล่าว

อัพเดตเรื่องเงินโครงการ We are one? “มันไม่ได้เรียกว่าเป็นการคืนเงินค่ะ คือเงินจากโครงการ We are one ของ ปวีณสุดา ดรูอิ้น เป็นโครงการที่เราได้ทำกันตั้งแต่ฟ้าใสได้ตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 ตอนนั้นก็ได้เปิดช่องทางให้แฟนๆ ของฟ้าใสบริจาคเงิน ซึ่งเงินส่วนใหญ่มาจากที่ฟ้าใสไปทำโครงการ Journey 1 จะมีในเรื่องศิลปะการวาดภาพ ตอนนั้นคนที่เป็นศิลปินและคนที่ทำผลงานในด้านศิลปะ ได้เอาผลงานเหล่านั้นไปประมูลเงิน

แล้วเงินส่วนใหญ่จะได้มาช่วงนั้น ในช่วงโควิด หนูก็เคยให้ทนายร่างจดหมายไป เพราะอยากจะให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะประสบการณ์เคยสอนเราไว้ว่าต้องเป็นแบบนี้ ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกค่ะ แต่ตอนนั้นก็ได้ส่งจดหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงโควิดเลยอยากจะเอาเงินจากโครงการมาช่วยเหลือ เนื่องจากว่ามันยังมีเงินอยู่ 4 แสนกว่าบาท ก็สามารถที่จะช่วยทุกคนที่เดือดร้อนจริงๆ แต่เข้าใจค่ะ ในช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่วุ่นวาย ทางฝั่งนู่นอาจจะยุ่งก็ได้ เลยไม่มีเวลาติดต่อกลับมา แต่ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกลับมาและทุกอย่างก็กระจายไปตามมูลนิธิเรียบร้อยแล้วค่ะ”

ได้รับเงิน 4 แสนเรียบร้อย? “ใช่ วันที่หนูได้รับเงิน คือวันที่กระจายเงินไปมูลนิธิเลยค่ะ”

นำเงินไปช่วยเหลือทางด้านไหนบ้าง? “มีหลายมูลนิธิมีทั้งยูนิเซฟ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิรามาธิบดี ช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามที่ฟ้าใสได้มีเจตนาตั้งแต่ตอนประกวด ทั้งหมดมี 6 มูลนิธิ”

จากดราม่าถูกมองว่ายึกยักไม่ให้เงิน? “มันไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเงินอยู่กับทางบริษัท TPN 2018 แต่ว่าไม่ได้มีการนำออกมาใช้ เลยอาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมฟ้าใสไม่ติดต่อไป แล้วทำไมไม่มาร่วมงานกัน เพราะว่ามีคนถามหนูตลอดว่าในอนาคตจะมีการทำงานร่วมกับ TPN 2018 ไหม แล้วหนูก็บอกว่าแน่นอน ยังมีเงินในโครงการ We are one อยู่ก็ต้องไปร่วมงานการกุศล

แต่เอ๊ะ ฟ้าใสพูดทุกปีแต่เงินมันยังไม่ขยับ ทำไมยังไม่มีการกระจายออกไปเลยอาจจะเข้าใจผิดตอนนี้ แต่อย่างน้อยตอนนี้หนูก็สบายใจแล้วเพราะเงินมันอยู่ในชื่อหนู เวลาที่ทุกคนถามมันจะได้ชัดเจนค่ะว่าเงินไม่ได้อยู่ที่เขา แต่กระจายไปแล้ว”

ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าใสกับแม่ปุ้ยTPN ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง? “ถ้าพูดตรงๆ สำหรับหนูไม่มีอะไรแล้ว เพราะตอนที่หนูได้เงินและกระจายเงินไป หนูได้ให้ผู้จัดการติดต่อไปว่าเป็นในนามของ ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น เราก็ไปร่วมงานด้วยกัน มอบเงินให้กับมูลนิธิต่างๆ

แต่พี่ปุ้ยน่าจะยุ่งนิดหนึ่ง เขาก็ได้ปฏิเสธมา ยังอยู่ในช่วงเตรียมงานของ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ก็หวังว่าในอนาคตพี่ปุ้ยจะได้เชิญเราไป แต่ถ้าเกิดไม่เชิญก็เข้าใจค่ะ เพราะเขาบอกว่าอยากทำงานกับคนที่สบายใจ แต่ถ้าเกิดในมุมของหนู หนูไม่มีอะไรแล้วค่ะ”

เห็นล่าสุดไปไหว้ถ้ำนาคีมา? “หนูไปถ้ำนาคี ต้องบอกก่อนว่าหนูเคยคุยกับเพื่อนว่าหนูอยากไปถ้ำนาคี แต่ว่าตอนที่อยู่ต่างประเทศหนูลืมโทรศัพท์ที่งาน ด้วยความกังวลของเพื่อนเลยบอกว่า ถ้าฟ้าใสเจอโทรศัพท์จะลากฟ้าใสไปถ้ำนาคีให้ได้ เพิ่งมีโอกาสเลยไปถ้ำนาคีมาค่ะ”

ไปครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง? “หนูไม่ได้ไปบน แต่ไปขอพรมากกว่า ตอนนั้นก็มีน้องที่เป็นอาสาสมัครพาไกด์ ตอนนั้นเขาเรียนอยู่แค่ ม.2 เอง เขาก็พาขึ้นไปแต่ละจุด เขาบอกเร็วสุดใช้เวลาครึ่งชั่วโมง แต่หนู 2 ชั่วโมง แต่โดยปกติคนอื่นเขาจะขึ้นลงประมาณ 3 ชั่วโมงค่ะ พอไปแล้วก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์ ใช่ๆ มีขนลุก จู่ๆ มันก็เย็น ถ้าเกิดใครเคยไปจะเข้าใจหนู ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว่างั้น”

กลับมางานปังขึ้น? “มีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ อย่างที่บอกอาทิตย์หน้าก็ทำงาน 3 วัน แต่ก็ขอหลายอย่าง แต่หลักๆ ก็ขอเรื่องงานค่ะ(ยิ้ม)”

อัพเดตอาการหลังจากหายโควิดหน่อย? “พอไปแคนนาดากลับมาคือติด เราติดค่อนข้างแรงค่ะ หนักเหมือนกันค่ะอาการ เขาบอกว่าติดเดลต้าค่ะ อาการเลยค่อนข้างหนัก ตื่นขึ้นมาหายใจไม่ออก จริงๆ เสียงหนูหายไปเลย แล้วมีอาการลองโควิดเป็นช่วง ๆ มันมีเสมหะในคอ แต่ปัจจุบันคือเฮลตี้ค่ะ”

อยู่ที่นู่นรักษาตัวเอง? “ไม่ หนูติดตอนที่มาเช็ก One Day Quarantine ค่ะ ติดช่วงนั้นเลยไปรักษาที่ฮอสพิเทลค่ะ”

ตกใจไหม? “ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าติด ตอนนั้นหนูไปเที่ยวน้ำตก แล้วหนูก็อยากจะถ่ายรูปเลยไม่ได้ใส่ชุดที่ทำให้เราอบอุ่น เลยนึกว่าตัวเองเป็นหวัด และด้วยความที่หนูเป็นหวัดปีละครั้ง แต่หนูไม่ได้เป็นหวัดมา 2 ปีแล้ว เลยคิดว่าอาการน่าจะหนักขึ้นเพราะตอนนั้นเจ็บคอ แล้วตอนที่ตรวจเพื่อนไม่ติด แต่หนูติด”

ลงปอดไหม? “โชคดีที่ไม่ลง แต่ตอนนั้นระแวงนิดหนึ่ง เพราะหนูเคยมีประวัติโรคปอด 2 ครั้งในชีวิต เลยกังวลมาก เลยรักษาตัวประมาณ 10 วัน หลังจากนั้นก็กักตัวที่บ้านแล้วค่อยออกงาน”