บิวกิ้น เตรียมบินพักผ่อนกับครอบครัว – คอมเมนต์เพลงใหม่ พีพี

ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่ม ‘พีพี กฤษฏ์’ ออกมาเผยว่า เป็นห่วง บิวกิ้น พุฒิพงศ์ เนื่องจากอีกฝ่ายพักผ่อนน้อยส่งผลต่อเส้นเสียง ล่าสุด(24 มิ.ย.) นักร้องและนักแสดงหนุ่ม บิวกิ้น พุฒิพงศ์ มาร่วมงาน LANCOME HAPPINESS from paris to bangkok ณ บริเวณลานพาร์ค พารากอน เลยอัพเดตอาการป่วย และคอมเมนต์เพลงใหม่ของ พีพี ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ชม



อาการป่วยเป็นยังไงบ้าง?

“ก็ 80% ได้ ดีขึ้นเยอะ จริงๆ ผมกินยาครบโดสแล้วก็จะมีอาการที่เราจะเสียงแหบเร็ว แต่ก็ร้องได้ไม่มีปัญหา หมอเขามีเตือนว่าอย่าไปขโมยของเขานะเดี๋ยวโดนตำรวจจับ ล้อเล่นครับ หมอบอกดื่มน้ำเยอะๆ ครับ เรื่องของทอดพยายามลด พยายามดูแลตัวเองนอนให้พอ เดี๋ยวก็จะมีช่วงพักเบรกตัวเองไปรีคัฟเวอร์ตัวเอง”

จะไปไหน?

“ก็คือจะไปเที่ยวต่างประเทศกับที่บ้าน เดี๋ยวรอให้ลงรูปแรกก่อนจะได้รู้ว่าไปที่ไหน อยากให้ลุ้น”

วางแผนนานไหมไปกับครอบครัว?

“นานครับ เพราะว่าปะป๊าเป็นคนชอบเที่ยวมากไปเที่ยวทุกปี ปีละสองรอบ ครั้งนี้ก็เหมือนเขาจองมาตั้งแต่ปีที่แล้ว”

แล้ว ceo แล้วเราซัพพอร์ตทริปนี้ของครอบครัวไหม?

“โหยเราเป็น ceo แต่ว่าเราก็เป็นลูกพ่อตลอดไปครับ จริงๆ ทริปนี้ปะป๊าดูแล คือถ้าเราจัดการมันไม่ได้ดั่งใจเขา เขาก็ชอบจัดการเองเขาจัดทริปเองหมดเลย ผมไปอย่างเดียว”

ไปนานไหม?

“ไปประมาณสองอาทิตย์”

ชวนพีพีไปด้วยไหม?

“พีพีเขางานเยอะครับ ก็ไม่ได้ทักอะไร เวลาที่เขาเห็นเราลงรูปไปพักผ่อนเที่ยวมีความสุขเขาก็มีความสุขแฮปปี้ ทริปนี้ไม่ได้ชวนครับ เหมือนปะป๊าเขาเป็นคนชอบจัดขึ้นมาจัดการไปของที่บ้าน ผมเองตอนแรกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไร บินกี่โมงอะไรเงี้ยผมก็ต้องกลับไปดู กระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดเลยครับ รู้แพลนคร่าวๆ แต่ดีเทลยังไม่รู้ขนาดนั้น ไปทริปนี้ผมว่าก็คงจะไปดูประเทศเขา ไปดูการใช้ชีวิต กินอาหาร เพราะว่าการไปเที่ยวก็คือการที่เราไปดูวัฒนธรรมชีวิตของคนจริงๆ เราอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมเฉพาะเจาะจง แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปที่ไหนเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มาเป็นประสบการณ์ให้ตัวเอง”

หรือว่าเป็น ceo แล้วจะไปดูแนวทางการต่อยอดเป็นธุรกิจ?

“บ้า ผมว่าอาจจะเป็นส่วนนึง แต่ว่าผมในฐานะของศิลปินด้วย เราอาจจะเป็นประเทศ ดูที่ที่ศิลปินระดับท็อปของโลก ไปดูในทุกๆ มุมมองการใช้ชีวิตด้วย เทคโนโลยีอะไรต่างๆ จริงๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้น ก็จริงๆ คือไปเที่ยว”

วันนี้พีพีปล่อยเพลง ได้ดูหรือยัง คอมเมนต์หน่อย?

“ดูแล้วครับ ผมว่าเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่เหมาะกับเขานะ โดยวิธีการร้องและแนวเพลง พีพีเขาจะมีความอะไรของเขา เพลงนี้มันเข้ากับเขาแล้วก็เป็นเพลงของพี่เอิร์ธที่แต่งเพลง ‘ll Do It How You Like It ให้เขาด้วย”

เขาจะสื่อถึงใครไหม ห่วงอะไรเราหรือเปล่า?

“ก็คงไม่หรอกครับ เดี๋ยวนี้ก็เหมือนให้เกียรติกันมากกว่า ใครจะทำอะไรก็ไม่ได้มีใครมามีอะไร รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไร เรื่องชีวิตเขาเราให้เกียรติเขา เขาให้เกียรติเรา แล้วเราก็ซัพพอร์ตกัน ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้ว”

แฟนๆ จิ้นเรามากเลย โดยเฉพาะงานที่ผ่านมาเห็นคอมเมนต์บ้างไหม?

“ขอบคุณครับ มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์บ้างพี่ๆ ในทีมส่งให้ดูบ้าง”