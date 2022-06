นิวเคลียร์ โพสต์แคปชั่นเด็ด หลัง ‘เพชรจ้า’ บอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรี เนย-แจม คอมเมนต์แต่งแบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้แบบนั้นหรือ

หลังจาก ดีเจเพชรจ้า วิเชียร อดีตสามี นิวเคลียร์ หรรษา ให้สัมภาษณ์กับรายการ คุยแซ่บ Show ก่อนพิธีกรถามถึงเรื่องที่ นิวเคลียร์ นั้นแต่งตัวแซ่บขึ้นมาก

โดยดีเจเพชรจ้า พูดว่า “ไม่รู้สึกอะไรแล้ว เพราะเดิมทีสเป๊กของตัวเองไม่ชอบแบบวับๆ แวมๆ พอเขาเป็นสายเซ็กซี่ก็ไม่รู้สึกอะไร อีกทั้งเคยทำข้อตกลงก่อนคบกันไว้เมื่อ 10 ปีก่อนว่า ไม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้ เพราะตัวเองเป็นคนขี้หวง อยากเห็นความเซ็กซี่ของแฟนแค่คนเดียว ไม่ชอบแจกฟรี ตกลงกันมาแบบนี้ ตอนนี้มันก็ดีนะ ทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสเป๊กเราไปแล้ว ถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสั่น ถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สเป๊กเราต่อไปแล้ว ยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไร”

ล่าสุด นิวเคลียร์ ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว โดยโพสต์ภาพตัวเองกับน้องไทก้า ลูกชาย พร้อมแคปชั่นว่า “เพราะลูกคือยาวิเศษที่ดีที่สุด #แคร์คนอื่นทำไมใส่ใจลูกก็พอ” ก่อนอุ้ม ลักขณา พี่สาวเข้ามาคอมเมนต์ว่า “ผ่านมาแล้วผ่านไป อย่าได้แคร์”

จากนั้นนิวเคลียร์ ยังโพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสุดแซ่บ และเขียนแคปชั่นว่า “FYI: Grown-Ass Women Dress For Themselves — Not To Please Men” แปลว่า ผู้หญิงที่โตแล้วแต่งตัวเพื่อตัวเอง ไม่ได้เอาใจผู้ชาย

งานนี้เพื่อนสนิทอย่าง เนยและแจม เนโกะจั๊มพ์ มาคอมเมนต์ว่า “ถูก!!!!! แต่คนเจนเก่าบางกลุ่มก็จะstereotype แต่งแบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้แบบนั้น… ทำไรไม่ได้ คิดซะว่าเรามันคนละเผ่าพันธุ์” และ “ถูกต้อง!!!! เพื่อความพอใจของตัวเอง! ลุย!”