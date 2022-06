จางนารา นางเอกหน้าเด็ก สละโสด เข้าพิธีวิวาห์หนุ่มรุ่นน้อง

จางนารา นางเอกหน้าเด็ก วัย 41 ปี เซอร์ไพรส์ซุ่มวิวาห์เงียบกับหนุ่มนอกวงการ ที่อายุอ่อนกว่า 6 ปี ได้ จองยงฮวา CNBLUE ร่วมร้องเพลงยินดี

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นางเอกสาว จางนารา ได้เข้าพิธีวิวาห์กับหนุ่มนอกวงการซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อ โดยจัดงานเป็นการภายในท่ามกลางครอบครัวและคนรู้จักสนิทสนม ที่ Bonelli Garden ในกรุงโซล เกาหลีใต้

ต้นสังกัดของนางเอกสาวได้แชร์ภาพงานแต่งของเธอขณะที่เธอใส่ชุดเจ้าสาวเดินมากับคุณพ่อนักแสดงรุ่นใหญ่ จูโฮซอง



ในงานหนุ่ม จองยงฮวา จากวง CNBLUE ที่เล่นซีรีส์ Sell Your Haunted House คู่กับ จางนารา ได้ร้องเพลง Love Light เพื่อร่วมยินดีกับคู่บ่าวสาว

ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ตอนที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Sell Your Haunted House ด้วยกัน เขาเองสัญญากับจางนาราว่าจะมาร้องเพลงให้เธอในงานแต่ง และวันนี้เขาก็ได้ทำตามที่สัญญาไว้แล้ว

สำหรับ จางนารา เป็นนางเอกสาวฝีมือดีและโด่งดังเป็นอันดับต้นๆ ของวงการบันเทิงเกาหลีมาอย่างยาวนาน มีงานแสดงเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ My Love Patzzi, Babyfaced Beauty, Fated to Love You ฯลฯ



ทั้งนี้สาวสวยเพิ่งประกาศข่าวเซอร์ไพรส์เตรียมแต่งงานกับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุอ่อนกว่า 6 ปี เมื่อไม่นานมานี้เอง โดยหนุ่มคนดังกล่าวทำงานอยู่เบื้องหลังในส่วนของวิดีโอโปรดักชั่น คบหากันมาได้ 2 ปี และเจ้าตัวขออภัยที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดของแฟนหนุ่มได้มากกว่านี้ เพราะอีกฝ่ายเป็นคนนอกวงการ

ที่มา : Soompi