ควงคู่หวานไปร่วมงานทำบุญบริษัทบุญนำโปรดักชั่นด้วย โมเมนต์อบอุ่นพร้อมหน้าทำบุญ แม่สามี ขอพรให้ เวียร์-วิกกี้ สะใภ้ ขอบคุณ

นับถอยหลังวิวาห์หวานพระเอก เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ วิกกี้ วันที่ 17 ก.ค.65 ที่จะถึงนี้แล้ว ล่าสุดวันที่ 14 ก.ค.65 คุณแม่แหม่ม พลอยไพลิน คุณแม่ของหนุ่มเวียร์ ก็ได้เผยภาพอบอุ่นของครอบครัวคณารศ ขณะไปทำบุญที่วัด พร้อมหน้ากับลูกชายและลูกสะใภ้

พร้อมแคปชั่นขอพรให้ลูกๆมีความสุขด้วยว่า สาธุ สาธุ สาธุ May you be well happy and peaceful @weir19 @vikkiiexplorer ด้านสาววิกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกคุณแม่สามีด้วยว่า อนุโมทนาสาธุค่ะ ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะ ขณะที่แฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก

ขณะที่วันเดียวกันยังมีภาพ เวียร์ พร้อมด้วย วิกกี้ ภรรยา และ นัท อติรุจ ไปร่วมยินดีงานทำบุญบริษัทบุญนำโปรดักชั่นด้วย