นางเอกดัง ญาญ่า อุรัสยา สุดภูมิใจ คว้ารางวัล “นักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชีย” จากเวที New York Asian Film Festival

หลังผู้กำกับ เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ยกทัพนักแสดงนำ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ และ ณัฏฐ์ กิจจริต บินไปไกลถึงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมกับพาหนัง “FAST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ” ฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์ NEW YORK ASIAN FILM FESTIVAL 2022

ล่าสุดมีเรื่องให้น่ายินดี เมื่อ ญาญ่า อุรัสยา คว้ารางวัล Screen International Rising Star Asia Award หรือ “นักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชีย” มาครองได้ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถือรางวัล พร้อมความภาคภูมิใจผ่านข้อความว่า

“Thank you so much @newyorkasianfilmfestival ahh I am soo grateful for this award and I’m just happy to get to be in New York, to share our film #fastandfeellove here and celebrate @ter_nawapol ‘s amazingness!!!! So so happyyyyy 💓”

“การได้รับรางวัลต่างประเทศเป็น whole new feeeels โอ้ยดีใจสุดๆ ที่ได้เป็นส่วนนึงของหนังเรื่องนี้ 🥰” โดยมีพื่อนๆ ในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของนางเอกสาวกันอย่างมากมาย

ขอบคุณภาพ IG : urassayas