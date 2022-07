คิดถึงสุดหัวใจ เบิร์ด ไปหา แตงโม กลางดึก หลังครบรอบเสียชีวิต5เดือน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นับเป็นวันที่นักแสดงสาว “แตงโม นิดา” เสียชีวิต ซึ่งที่ผ่านมา ด้าน “เบิร์ด เทคนิค” แฟนหนุ่มของแตงโม ยังคงคิดถึงและโพสต์ภาพในความทรงจำที่มีร่วมกับแฟนสาวในอินสตาแกรมอยู่เสมอ



ล่าสุด ในกลางดึก 25 ก.ค. เบิร์ดพกความคิดถึง เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม 1 ซึ่งเป็นจุดที่แฟนๆ มากมาย มาร่วมวางดอกไม้รำลึกถึงแตงโม โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิป พร้อมข้อความที่ระบุไว้ว่า It’s been 5 months. I miss you so much. พร้อมทั้งของคุณเพื่อนๆ ที่เวลาอยากมาที่นี่จะคอยมาเป็นเพื่อนตลอด ซึ่งหลังจากที่แฟนๆ ได้เห็นคลิปของหนุ่มเบิร์ด ก็ร่วมส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก