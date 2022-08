ดีใจเอ็นดูคู่เรา อาเล็ก เขินคนลุ้นคู่ต่อไป หลัง โบว์ เมลดา ได้ช่อดอกไม้งานแต่ง เข้าใจเป็นสีสันของงาน เผยที่มาสร้อยข้อมือ BL

กรีความคลั่งรักทั้งคู่ยิ่งทวีคูณ หลังขยับสถานะเรียกเป็นแฟนเต็มปากเต็มคำแล้ว สำหรับพระเอกหนุ่ม อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ และนางเอกสาว โบว์ เมลดา สุศรี เรียกว่าเสิร์ฟโมเมนต์ความหวานตลอดทำเอาคนโสดอิจฉาตาร้อนผ่าว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65 หนุ่มอาเล็ก ที่มาร่วมงาน The New Era of Jeans เปิดตัวคอลเล็กชั่นยีนส์ใหม่ของยูนิโคล่ ต้อนรับซีซั่น Fall/Winter 2022 ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ได้เปิดใจถึงเรื่องที่ถูกหลายคนแซวลุ้นเป็นคู่ต่อไป หลังแฟนสาว โบว์ เมลดา ได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่ง แอร์ ภัณฑิลา อีกทั้งยังเขินหนักเผยที่มาสร้อยข้อมือ BL ที่ใส่ติดตัวตลอด

สร้อยข้อมือทำไมต้องเป็นตัว B กับ L? “ก็โบว์ไง (หัวเราะ)​ L ก็เล็กไง น้องทำมาให้ ทำใส่กันสองคน”

ต้องใส่ติดตัวตลอดไหม? “ถ้าเกิดใส่ได้ก็ใส่ตลอด แต่เวลาถ่ายซีรีส์ ถ่ายละครก็จะถอด คือน้องเขาชอบพวกจิลเวลรี่ และตัวเราเองไม่ค่อยมีเครื่องประดับอะไร น้องเขาก็เห็นว่าน่ารักดี จะได้ใส่คู่กัน”

ตอนที่น้องเอามาให้รู้สึกยังไงบ้าง? “ดีใจๆ ได้สร้อย (ยิ้ม) ของเขาก็เหมือนกันครับ แต่ถามว่าน้องใส่ตลอดมั้ย คือน้องเขามีเยอะ เขาก็อาจจะมีเปลี่ยนๆ บ้าง”

ให้เนื่องในโอกาสอะไร? “ไม่มีโอกาสครับ คือเราทั้งคู่ไม่ได้ต้องมีโอกาสอะไรพิเศษ ถ้าเห็นอะไรน่ารักแล้วคิดถึงกันก็ให้”

โบว์โดนยัดดอกไม้ใส่มือ ในงานแต่งแอร์ ภัณฑิรา? “ตอนนั้นเล็กยืนถ่ายคลิปอยู่ ก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่ใช่แล้ว ก็เป็นสีสันของงานแต่งพี่แอร์ (ยิ้ม) ก็ดีใจที่เล็กกับโบว์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานแต่งพี่แอร์สนุกมากขึ้น”

เหมือนเราก็หน้าเสียเหมือนกัน? “ไม่เสีย เพราะเราก็เข้าใจ ตลกๆ”

แสดงว่าเขาอยากเห็นเราเป็นคู่ต่อไป? “คือถ้าถามตัวเล็กก็เป็นคนคิดถึงอนาคตอยู่แล้ว การแต่งงานสำคัญไหมก็สำคัญ แต่มันไม่ใช่จุดสุดท้าย มันยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกเยอะ แต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกเยอะเหมือนกัน ฉะนั้นเราก็ไม่ได้รีบ ถึงแม้เราจะอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรง (หัวเราะ)”

ในงานคนเชียร์เยอะไหม? “ก็เยอะครับ แต่ก็ด้วยเพราะคนอาจจะเห็นเราในโซเชียลหรือในสื่อบ่อย ก็ดีใจที่พี่ๆ เอ็นดูพวกเรา ก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ขอบคุณยายป๋อมแป๋มด้วย และขอบคุณพี่ๆ สื่อด้วย แต่ก็อย่าลืมหน้าที่การงานของพวกเราด้วย (ยิ้ม)”

แสดงว่าคอมเมนต์ในด้านลบน้อยลงแล้ว? “เล็กไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่แรกๆ แต่ก็อย่าไปเห็นเยอะเลย อยู่ในที่ที่มีความสุขก็พอแล้ว (ยิ้ม)”

ออกงานแต่งคู่กันคนแซวเยอะไหมหล่ะ? “ไม่เยอะครับ”

แต่ก็เริ่มไปงานแต่งบ่อยแล้วนะ? “มันเป็นวัยที่เจองานแต่งงานเยอะ พอช่วง 30 มันก็เยอะมาตลอด”

พอมีแฟนก็เลยได้พาแฟนไปด้วย? “ใช่ ก็จะได้ไม่เหงา (ยิ้ม)”

ไปทั้งทีได้ดูงานด้วยเลยไหม มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโบว์บ้าง? “ก็มีถกกันบ้าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างครับ”

ของเราคิดบ้างหรือยัง? “ของเรายังไม่ได้คิดขนาดนั้น (ยิ้ม) ของเขาก็ยังไม่ได้คิด ยังไม่เท่าไหร่เอง ใจเย็นๆ (ยิ้ม) ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันครับ มีความสุขก็โอเค”

จะมีงานหรืออะไรคู่กันอีกไหม? “ก็มีติดต่อเข้ามาบ้างครับ แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สำหรับแฟนๆ ของเราสองคนพวกเขาก็อยากเห็นแหละ แต่เราไม่ได้อยากจะคบกันคุยกันเพื่อผลประโยชน์อะไรตรงนี้ แต่อนาคตถ้ามีงานที่เหมาะสมเข้ามาเราก็ยินดีที่จะรับ คือพวกเราได้ด้วย เจ้าของงานได้ด้วย แฟนคลับก็ได้ด้วย มันก็ต้องดูงานที่เหมาะสมครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มี งานตัวเองยังไม่ค่อยมีเลย (หัวเราะ)”

งานตอนนี้เป็นยังไง? “ของเล็กถ่ายซีรีส์อยู่ครับ ของ VIU เรื่อง Return man”

คนดีที่ไหนได้ไปเดินสยาม ตื่นเต้นไหมได้ไปสยาม? “ตื่นเต้นมาก เพราะ 5 คนเดินเข้าไปก็คือเป็นน้าแล้ว อย่างน้องที่เล่นดนตรีกันอยู่ก็ 16-17 แล้วพี่บอย(ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) ก็ 37 แล้ว น้องๆ เป็นลูกพี่บอยได้แล้ว พอพวกเราเข้าไปก็เลยเหมือนเป็นน้าๆ กัน ต้องขอบคุณทางสยาม ขอบคุณน้องๆ ด้วย เพราะน้องๆ ให้การตอบรับอย่างดี สนุกดี”

ซีซั่นนี้จะมีกี่ ep.? “ก็ทำไปเรื่อยๆ ครับ จากที่วางไว้คร่าวๆ ก็ 10-12 ep. กันก่อน ทุกวันนี้ล็อกคิวกันถึงต.ค.แล้ว”

เจมส์จิบอกว่าเหนื่อยมากที่จะต้องเป็นคนคอยขอคิว? “ตัวเจมส์นี่แหละยากที่สุดเลยค่ะ เขาพูดแบบนี้เหรอ เจมส์จะโดนนะคะ เพราะมันนี่แหละยากที่สุดเลย เพราะตอนนี้น้องถ่ายละครอยู่ 2 เรื่องไง น้องก็เลยยากสุด ก็เลยต้องมีการล็อกคิวล่วงหน้ายาวๆ เพราะปัญหาของอดีตที่พวกเราเจอกันก็คือคิวลงตัวยาก”

แสดงว่าตอนนี้เอาคิวของเจมส์เป็นที่ตั้ง เพราะคิวยากสุด? “ประมาณนั้นครับ เห็นมั้ยว่าใครคือตัวปัญหา (ยิ้ม) เพราะเขาแค่เอาวันว่างไปลง มันยากอะไรขนาดนั้นเชียว ก็ขอบคุณมากสำหรับ microsoft excel ที่ทำให้ (ยิ้ม) มันยากเพราะตัวเองนั่นแหละ คนอื่นเขากางคิวมาให้เดือนนึงให้ 10-15 วัน แต่เจมส์ให้มา 2 วัน แล้วก็ไม่ชนกับคนอื่น เจมส์จิสู้ๆ (ยิ้ม)”

เจมส์บอกอยากให้เอาแฟนของแต่ละคนมาร่วมในรายการด้วย? “อันนี้ใครพูดครับ เจมส์เหรอ ผมก็ไม่ติดนะ ไม่เห็นเป็นไรเลย กำลังคิดอยู่ว่าใครจะโดน อาจจะเป็นพี่บอย แต่พี่เกรทจะเหงาเอานะ (ยิ้ม) ให้พี่เกรทเป็นพิธีกรเหรอ หรือไม่พี่เกรทก็ไม่ต้องอยู่ (หัวเราะ) ไม่แน่พอถึง ep. นั้นเขาอาจจะมีแล้วก็ได้ (ยิ้ม)”

ถ้าต้องแลกเปลี่ยนความคิดกันเรื่องความรัก เราอยากถามใครเป็นพิเศษ? “อยากถามพี่บอย(ปกรณ์) นะ เพราะตั้งแต่เรารู้จักเขามา เราไม่เคยเห็นมุมนี้ของเขาเลย แต่ทุกวันนี้ใครที่ได้ดูคนดีที่ไหน ep.0 จะเห็นเลยที่พี่บอยบอกว่า กูขอออกไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะ คือกลางรายการเลย ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเกรงใจ ต้องรีบคุยหรือเปล่า แต่ทำงานอยู่ก็ยังต้องออกไปคุยโทรศัพท์ แล้วเพื่อนก็มาก่อนด้วยนะ เพราะเพื่อนมาถึงก่อน พี่บอยมาช้า (ยิ้ม)”

แต่ของเราคือแฟนมาที่กองเลย? “ใช่ (ยิ้ม)”