อิงฟ้า วราหะ หวงคืนเวที The Voice All Stars ทำโค้ชป๊อบ เสียทรง

พีกทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้ สำหรับ The Voice All Stars และใน รอบ Blind Audition สัปดาห์นี้ แฟนนางงามห้ามพลาด เมื่อ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี 2022 กลับมาปรากฏตัวบนเวที The Voice Thailand อีกครั้ง

งานนี้ทำเอาเหล่าโค้ชต้องร้องว้าว ถึงการกลับมาสุดเซอร์ไพรส์ของเธอ โดยเฉพาะโค้ชป๊อบตัวแทนแฟนคลับอิงฟ้า ที่ถึงกับร้อง “หนูอยากเจอเขา”

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าก่อนที่ “อิงฟ้า วราหะ” จะเดินทางไปสู่ฝั่งฝันสวมมงกุฏมิสแกรนด์ เธอเคยขึ้นเวทีประกวดร้องเพลง The Voice Thailand ปี 2018 อดีตลูกทีมโค้ชโจอี้ บอย

กลับมาในครั้งนี้ เธอก็มาพร้อมกองทัพแฟนคลับที่แห่แหนกันมารอให้กำลังใจอย่างล้นหลาม พร้อมรอลุ้นเกาะขอบจอ ว่าอิงฟ้าจะมาสร้างโชว์อะไรเซอร์ไพรส์บนเวที มาในฐานะผู้เข้าแข่งขัน ชมพร้อมกันที่ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม นี้ ทางช่อง one31