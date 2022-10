ตุลย์ ภากร สุดแซ่บ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ กับเค้กก้อนโต ชาวเน็ตโฟกัส เครดิตคนถ่ายรูป

ตุลย์ ภากร สุดแซ่บ / ฉลองอายุ 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับนักแสดงหนุ่ม ‘ตุลย์’ ภากร ธนศรีวนิชชัย ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ มหานครนิวยอร์กซิตี้ สหรัฐอเมริกา โน้นน



ล่าสุด (16 ต.ค. 65) หนุ่มตุลย์ งัดภาพทีเด็ดอวดสุดหุ่นแซ่บ นุ่งกางเกงในตัวเดียว กับกล้ามแน่นๆ พร้อมถือเค้กก้อนโต โพสต์ลงในไอจีส่วนตัว tul_pakorn พร้อมกับมีข้อความว่า “Happy dirty 30th 🎂❤️‍🔥 Balancing the maturity and the liberal side of mind 🖤🤪 Thank you for all the wishes guys, Y’all are a force to be reckoned with! 🔥” #birthday #newyorkcity Cr. @mewsuppasit





งานนี้มีเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดเพียบ อาทิ nuneworanuch “HBD jaaa 😎” , mawin_twp “HBD ครับบบบบคุณน้องงงง” , __singto “โอ้โหพี่โว้ยยยยยยยยย ใจเย็นๆ. 5555555” , toptapp_nc “พี่ตุลลลลลลลลล สุขสันต์วันเกิด กลับมาไวไวน้าาา” , grtsp “สุขสันต์วันเกิดครับพี่ แต่ว่า…” , unpuwanart “Happy Birthday ja. แต่รูปเนี่ยนะ”



รวมถึง mewsuppasit มิว ศุภศิษฏ์ ที่ชาวเน็ตหลายคนโฟกัสกับเครดิตคนถ่ายภาพให้ หนุ่มตุลย์ ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิ “❤️‍🔥” (หัวใจกับไฟลุก” โดยคอมเมนต์นี้มีคนถูกใจกว่า 8,9xx ครั้ง และ มีคอมเมนต์ตอบกลับกว่า 65x ข้อความ





และก่อนหน้านี้ หนุ่มมิว ก็ได้บินไปเบิร์ธเดย์ หนุ่มตุลย์ ถึงนิวยอร์กอีกด้วย พร้อมกับอวยพรผ่านไอจีตนเองว่า “BD boi! Thank you so much for staying beside me through this hardest time. Burning out is not easy to let go but not that hard to overcome. In our 30s, we’re still finding ourselves but it’s gonna be fine cause we have each other. May all your bd wishes come true, ma lil bro. ❤️”



ขอบคุณรูปจากไอจี