กว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปก็สายเกินไปแล้ว น้ำฝน กุลณัฐ สุดอาลัยพี่หมี

คนบันเทิงร่วมอาลัยด้วย ฝากกอดแม่กับป๋าด้วยนะ เผยเหตุสูญเสียสุดเศร้า กว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปก็สายเกินไปแล้ว น้ำฝน กุลณัฐ อาลัยพี่หมี

น้ำฝน กุลณัฐ โพสต์ภาพ พี่หมี วิศรุจน์ พี่ชายเป็นภาพขาวดำสุดเศร้า พร้อมข้อความแสดงความอาลัยสุดเศร้าด้วยว่า กว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปมันก็สายเกินไปซะแล้ว ฝากกอดแม่กับป๋าแล้วก็พี่เก๋ด้วยนะ Rest in Peacy..my Brother! Sweet is the sleep that ended the pain! No suffering anymore. You know we love you and always will. Please hug our Mom, Dad and Pee Kae for us, tell them we love and miss them so much. Till we meet Again #fuckcancer

โดยเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ ทั้งนี้ น้ำฝน ยังได้โพสต์การจัดงานพี่ชายที่วัดสุทธิสะอาด โดยบอกด้วยว่า กำหนดการงานตามนี้เลยนะคะ ใครที่รู้จักพี่หมีพี่ชายของฝนเรียนเชิญด้วยนะคะ พี่หมีคงชอบที่คนมาเยอะๆ

พร้อมทั้งยังได้เผยภาพคนบันเทิง อาทิ ธัญญ่า ธัญญาเรศ , ธงธง จ๊กมก , จอย ชวนชื่น ไปร่วมแสดงความอาลัยพี่หมีที่วัดสุทธิสะอาดด้วย