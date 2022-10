ลั่นรัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ 33 รายการที่สุดอลังการ โตโน่ ผ่านการทดสอบอุโมงค์น้ำ บริจาคทะลุ5ล้าน กู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุด เอกสารรัฐว่อนถามปมใช้งบ หนึ่งคนว่าย หลายคนได้

อีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดแล้ว ล่าสุดวันที่ 17 ต.ค. 65 โตโน่ ภาคิน โพสต์อัพเดตความคืบหน้าการเตรียมว่ายน้ำข้ามโขง ไปกลับระหว่าง 2 ประเทศ ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่ง ภายใต้ชื่อ One Man And The River ในวันที่ 22 ต.ค.นี้ แล้ว โดยเจ้าตัวเผยว่า

ฝึกในอุโมงค์น้ำ ผ่านไปแล้วนะครับ กับการว่ายต้านกับกระแสน้ำ เราทำได้สูงสุดที่ 1.30 เมตร/วินาที ทำได้ดีกว่าครั้ง One Man & The Sea นะครับ ตอนนั้นทำได้ที่ 1.10 m/s แม่น้ำโขงครั้งนี้ ตั้งใจว่าจะใช้ท่ากบให้มากขึ้น เพื่อการมองเห็นสถานการณ์ต่างๆในน้ำ ได้ชัดเจนขึ้น

เหลือเวลาอีก 5 วัน กับยอดบริจาคที่ทะลุไป 5 ล้านกว่าบาทแล้ว จากวันนี้ไป ผมไม่อยากจะรับรู้ยอดแล้วจนกว่าจะถึงวันว่ายถึงฝั่งไทย ไม่ต้องส่งมาบอกผมนะครับ ผมจะโฟกัสที่การซ้อม และการว่ายจริงแล้ว มันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยครับ เรียนตามตรง

ในวันที่ 22 ตุลาคม ทุกคนสามารถติดตามการว่ายครั้งนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับ ตั้งแต่เวลา 700 น. เป็นต้นไป ทางเพจ FB : เก็บรักษ์ , TrueID, FB One31 ช่องทางรับบริจาคที่ทุกคนช่วยกันได้ บัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ 034-0-04773-2 ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ หรือ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/ #เก็บรักษ์ #หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ #onemanandtheriver #นครพนม #ท่าแขก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจังหวัดนครพนม เตือน โตโน่ ภาคิน อย่าประมาท เพราะกระแสน้ำช่วงนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี

ด้าน นายประวิณ วราธนกิจ นายกสมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนม ในฐานะทีมกู้ภัยทางน้ำ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงการเดินเรือกู้ภัยทางน้ำ และเคยฝึกหลักสูตรประดาน้ำกู้ภัย ได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงว่า ช่วงนี้กระแสน้ำในแม่น้ำโขงรุนแรง และลึกมาก เนื่องจากหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่เกิดจากพายุ ยังมีน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนในจีน ประกอบกับกระแสลมที่รุนแรง อาจเป็นอุปสรรค์ในการว่ายน้ำของดาราหนุ่ม

ทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารหน่วยงานของภาครัฐ ในการเตรียมการจัดงาน One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนได้ ที่มีเรื่องงบประมาณเข้าไปเกี่ยวข้อง และถูกตั้งคำถามทำไมถึงมีการใช้งบประมาณขนาดนี้ โดยระแคปชั่นตั้งคำถามว่า

“รัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึก เมื่อเจอ 33 รายการที่สุดอลังการงานสร้าง มาคนเดียวหรือยกกองร้อย ทั้ง รถ เรือ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ กู้ภัย ฯลฯ อาหาร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกสารพัด …ที่สำคัญ “ออแกไนซ์” ต้องตอบคำถามที่สังคมคลางแคลงใจ ว่า ใครเป็นคนจ่ายค่าจ้างพวกคุณ รวมทั้งกลุ่มไลฟ์สดที่ยกขบวนกันมาด้วย …#เป็นเงินของใคร??? ……..นักบุญทุนชาวบ้าน……”