อดีตนางเอกดัง อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่า… อุ้ม สิริยากร โพสต์ภาพในวัย48 ของตัวเอง ให้ข้อคิดผู้หญิงทุกคนรักในร่างกายนี้

อุ้ม สิริยากร หลังไปใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติและลูกๆที่ต่างประเทศ มักเผยภาพและเรื่องราวชีวิตผ่านโซเชียลให้แฟนๆและเพื่อนๆในวงการได้ติดตามให้หายคิดถึง

ล่าสุด อดีตนางเอกดังคุณแม่ลูกสองได้โพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวในวัย 48 พร้อมข้อความให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องรูปกายภายนอกของตัวเองแม้จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยก็ขอให้รักในร่างกายนี้ด้วยว่า

This is me at 48 years of age. I have grey hair. I have wrinkles. And I love myself. #notetoself on a beautiful Fall day อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ โอบรับผมที่เปลี่ยนสี ผิวที่มีริ้วรอย รักในร่างกายนี้ แล้วเราจะมีรักให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ

นก จริยา ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า ผู้หญิงสวยทุกคน ในแบบของตัวเอง เสน่ห์คือตรงนั้นจริงๆ ยิ้มให้เป็นสุข กับพลังความเป็นผู้หญิง ซึ่ง อุ้ม ก็คอมเมนต์ตอบเช่นกันว่า จริงมากๆ เลยค่ะพี่นกคนสวยของน้องๆ

ท่ามกลางคอมเมนต์รัวๆเห็นด้วย อาทิ ร่วมแฮปปี้ด้วยจ้ะอุ้ม มาอายุเยอะขึ้นไปด้วยกัน , มัมคือไฮไลท์ธรรมชาติ…สวยสมวัยไฉไลที่สุดค่ะ , ที่สุดแห่งความจริงที่เลยคะคุณอุ้ม #รักตัวเอง#love myself # เป็นต้น