หัวอกแม่ขอพรให้ลูกชาย แม่ณิชาก็มาด้วย แม่โตโน่ กราบเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเกิด ขอให้คุ้มครองลูกปฏิบัติภารกิจสำเร็จ

สถานการณ์น้ำโขงที่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ว่าไม่น่าเป็นห่วง สำหรับการทำภารกิจของ โตโน่ ภาคิน ในการว่ายข้ามโขงในโครงการ one man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ รวมทั้งยังมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้ โตโน่ อย่างพร้อมเพรียงตลอดระยะทาง 15 กิโลเมตร

ด้านคุณแม่ของโตโน่ หรือ แม่น้อย สุดลมโชย โพสต์ภาพพร้อมคุณแม่ณิชา ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อหลักเมือง ขอนแก่น บ้านเกิด ขอพรให้ลูกชายด้วยว่า

สาธุเจ้าพ่อหลักเมืองผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกขอได้โปรดคุ้มครองโตโน่ หรือนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ที่ เป็นลูกหลาน เจ้าพ่อหลัก เมืองขอนแก่น ให้เขาปฏิบัติภารกิจที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นบุญกุศล นี้ให้สำเร็จ และปลอดภัย ด้วยเถิดสาธุ

ด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมสาธุและร่วมส่งกำลังใจอวยพรให้โตโน่กันรัวๆ ด้วยให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ