ไม่สามารถบอกว่าวิธีการที่เลือกเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ถ้ามีคนไปว่ายกันวิ่งกันรายสัปดาห์น่าจะปวดหัว อั๋น ถึงโตโน่ เจตนาดี ความตั้งใจสูงพอๆกับอีโก้ ชื่นชมแต่ไม่ส่งเสริมเป็นแบบอย่างอยู่ดี

ท่ามกลางมุมมองหลากหลาย One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ภารกิจ ของ โตโน่ ภาคิน ฝ่าดราม่าว่ายข้ามน้ำโขงรับเงินบริจาคล่าสุดทะลุกว่า 60 ล้านแล้วนั้น

ด้าน อั๋น ภูวนาท โพสต์ถึงกระแสข่าวโตโน่พร้อมมองอีกมุมเช่นกันว่า สรุปคือจบแล้ว สำเร็จปลอดภัยคนชื่นชมก็บริจาคไป ตั้งเป้า17ล้าน ตอนโพสนี้ทะลุ57ล้านละ ฝั่งลาวสมทบอีก300ล้านกีบ หรือ6.6แสน

เจตนาดี ความตั้งใจสูงพอๆกับอีโก้ ดีใจที่ปลอดภัยราบรื่นนะครับ แต่ขอให้รัฐสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐเถิด ณ จุดนี้คงต้องชื่นชมจริงๆ แต่ไม่ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างอยู่ดี

น้องเป็นแรงบันดาลของการตั้งใจให้ แต่ไม่สามารถบอกว่าวิธีการที่เลือกเป็นตัวอย่างที่ดีได้เพราะไม่งั้นถ้ามีคนไปว่ายกัน วิ่งกันรายสัปดาห์พี่ว่าน่าจะปวดหัว อนุโมทนาทุกเจตนาที่ดีนะครับ ได้เวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นต่อกันละเนอะๆ

ขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเช่นกัน โดยคนที่เห็นด้วยก็มองว่า ใช่ค่ะ เข้าใจว่าเจตนาดี แต่เราต้องบริจาคกันไปอีกเท่าไหร่ ถึงจะพอกับการถมไม่เคยเต็ม , แปลกใจที่เค้าไม่ตั้งคำถาม ถึงการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของทุกคน ? ไม่สงสัยสักนิดเลยหรอ ? รับบริจาคกันจนเป็นวงจร…..แล้ว

เห็นด้วยค่ะ บริจาคตลอดไปคงไม่ได้ การบริจาคดีตรงที่แสดงถึงความเอื้อเฝื้อก็จริงแต่ก็สะท้อนถึงการบริหารจัดการของรัฐที่มันไม่ดีด้วย , เห็นด้วยมากๆค่ะพี่อั๋น เจตนาดีแต่ผิดวิธีค่ะ รัฐนอนกระดิกขาให้ดาราทำหน้าที่แทน เป็นต้น