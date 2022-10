แห่แชร์คลิป นิชคุณ ดาราไทยคนแรกว่ายข้ามแม่น้ำฮันไร้อุปกรณ์ สื่อเกาหลีทึ่ง

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปสมาชิกวง 2PM เมื่อ 7 ปีก่อน นิชคุณ ดาราไทยคนแรกว่ายข้ามแม่น้ำฮันคนเดียวไร้อุปกรณ์ เมื่อหลายปี สื่อเกาหลีทึ่ง เทียบปม โตโน่ ว่ายข้ามโขง

จากกรณีที่ โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ โดยตัวเลขบริจาคถึงตอนนี้ทะลุกว่า 70 ล้านบาทนั้น

ล่าสุดกระแสในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปวิดีโอของหนุ่ม นิชคุณ หรเวชกุล สมาชิกของวง 2PM ที่ปัจจุบันทำงานหลักอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยย้อนกลับไปปี 2015 นิชคุณ ได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ดังของเกาหลี อย่าง “Running Man” โดยสมาชิกวงดังต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮัน แม่น้ำสำคัญของประเทศ ซึ่งมีระยะทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับ 1.5 กิโลเมตร

โดยลงไปว่ายแบบมีแค่ชุด ไม่มีทุ่นพยุงหรืออุปกรณ์ช่วยใดๆ มีแค่ทีมงานเฝ้าระวัง ว่ายข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำฮัน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ทำภารกิจได้สำเร็จและได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับ สื่อเกาหลีถึงกับบอกนี่มันโลมาชัดๆ

ทั้งนี้โลกโซเชียลชื่นชม นิชคุณ ดาราไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ไม่วายมีการนำทั้ง 2 เคสไปเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงชื่อโครงการ อีกทั้งยังตั้งคำถามถึงงบประมาณของรัฐบาลว่านำไปใช้อะไรหมด จนต้องมีการรับบริจาค ดราม่ามากมายไม่จบสิ้น