วี วิโอเลต เปิดตัวอัลบั้มที่2 Your Girl พร้อมเผยเรื่องที่บ่นเหนื่อยจะสวย ชี้แจงโพสต์ เหนื่อยจะสวย ไม่ได้เหวี่ยงใคร ช่วงนี้คิวงานแน่น เก้า จิรายุ อยากได้เวลา ปีหน้าเตรียมจัดให้เลย

วันที่ 31 ต.ค. ที่ Hall2 Lido Connect นักร้องสาวชื่อดัง วี วิโอเลต วอเทียร์ ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงาน “LET V BE YOUR GIRL ALBUM LAUNCH PARTY” เปิดตัวอัลบั้มที่2 Your Girl ของตัวเอง ถึงคอนเซ็ปต์เพลงที่อยากสื่อสารไปถึงคนฟัง พร้อมแจงเรื่องที่โพสต์เฟซบุ๊กระบาย “เป็นชะนีนี่เหนื่อยนะ เอาจริง!” รวมถึงวันเกิดแฟนหนุ่ม เก้า จิรายุ ที่ผ่านมา

ถามถึงอัลบั้ม Your Girl?

“อัลบั้มนี้พูดถึงการรักตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่ว่าจะข้อดีข้อเสีย อยากสื่อสารแมสเสจไปว่าให้ทุกคนรู้สึกดีกับตัวเอง แล้วก็อย่าเอาตัวเองไปวัดกับไม้บรรทัดของใคร วัดที่ความพอใจของตัวเราเองค่ะ”

แต่ละเพลงสตอรี่มาจากตัวเองล้วนๆ เลย?

“ใช่ค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าการแต่งจากตัวเองมันก็ง่ายและเป็นความคิดเห็นของเราเอง แล้ววีคิดว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้ ไม่ว่าจะเรื่องอกหัก การออกมาจากความสัมพันธ์ แฟนเก่านิสัยไม่ดี หรือการได้มาเจอสิ่งดีๆ ในชีวิตไม่ว่าจะเพื่อนหรือครอบครัวค่ะ”

คาดหวังกับอัลบั้มนี้ขนาดไหน?

“ถ้าไม่ฟังก็จะเสียใจ พรุ่งนี้(1พ.ย.)ก็จะได้ดูเอ็มวีกันแล้ว แต่ว่าวันนี้อัลบั้มออกมาทั้ง 10 เพลงเลย ถามว่าใช้เวลาในการทำงานนานไหมกว่าจะสำเร็จเป็นอัลบั้ม จริงๆ วีเริ่มมีไอเดียนี้ประมาณหลังปีใหม่ของปี 2021 เรียกว่าเกือบจะ 2 ปีเต็ม แล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นอัลบั้มเพลงไทยครั้งแรกด้วย แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งเนอะ เพลงเพราะจัง เลยอยากให้ทุกคนลองไปฟังเพราะคิดว่ามันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนได้เยอะเลย ยังไงวีต้องขอฝากอัลบั้ม Your Girl ให้ทุกคนลองฟังกันด้วย สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลย รวมถึงฝากเอ็มวีเพลงล่าสุด ระวังเสียใจ ด้วยนะคะ อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ตั้งใจมากๆ แล้วก็อยากให้คนสนุกไปด้วยกันเพราะว่าตอนทำสนุกมาก”

ก่อนหน้านี้เห็นบ่นว่าเหนื่อย มันเกิดอะไรขึ้น?

“วันนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะ ชื่นใจสุดๆ คุ้มเหนื่อยมาก ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้โพสต์แบบนั้นออกไป จริงๆ ไม่มีอะไรหรอกค่ะ เรารู้สึกเหนื่อยเพราะว่า…เหนื่อยสวย(หัวเราะ) น่าหมั่นไส้มากเลยเนอะ เราแค่รู้สึกว่าจากทุกอย่างที่เราต้องทำมันเหนื่อยมากเลย แล้วทำไมเรายังจะต้องมาสวยอีก นึกออกไหมว่ามันต้องมานั่งแต่งหน้า เธอจะคาดหวังให้ฉันสวยตลอดเวลาเหรอ เป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันทำงานโน่นนี่นั่นเต็มไปหมด มันก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยจะสวยแล้ว”

เจอคอมเมนต์อะไรมาถึงต้องโพสต์?

“ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเลย วีแค่รู้สึกว่าหลายๆ ครั้งเราอยากจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ว่าการต้องนั่งอยู่เฉยๆ แต่งหน้ามันทำให้เราแบบ…เสร็จได้ยังอ่ะ(หัวเราะ) แล้วก็รับอารมณ์ตัวเองด้วยพอดีเป็นประจำเดือน บางทีเราก็คิดว่าคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามเป็นไปตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลา เราเลยบ่นว่าฉันไม่อยากสวยตลอดเวลาขนาดนั้น ที่บ่นไปไม่ได้เป็นฟีลว่าแบบเบื่องานอะไรเลยค่ะ แค่ว่าอย่ามาคาดหวังให้ฉันดูดีตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้”

แล้วอยากลองฉีกตัวเองขึ้นคอนเสิร์ตหน้าสดบ้างไหม?

“เคยคิดเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจแต่ง ลองแกล้งเป็นบอกว่าวันนี้ลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางมา แต่ก็ใจไม่ถึงค่ะ(หัวเราะ) สุดท้ายก็ยังอยากสวยอยู่ แต่วีคิดว่าตัวเองหน้าสดก็โอเคอยู่ เราผิวดี”

แล้วเก้า(จิรายุ)เข้าใจไหมว่าบางวันเราอาจจะไม่ได้สวยมากขนาดนั้น?

“เขาพูดว่าเราสวยตลอด(ยิ้ม) เขาพูดจริงๆ ค่ะ (ยังไงก็สวยในสายตาเขาแหละ?) ตาบอดแหละค่ะ หมายถึงว่าความรักทำให้คนตาบอด”

วันเกิดเก้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง?

“วันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยังไงเลย แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไป พอถามว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรไหม ตอบไม่ถูกเลย เพราะตอนวันเกิดเราไปคาดหวังให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้ แต่พอถึงวันเกิดเขาเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลย คือวันนั้นเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ซื้อข้าวมากิน เป็นอะไรธรรมดามากๆ จริงๆ ก็อยากจะชวนไปกินข้าวข้างนอกไหม แต่ว่าวันนั้นเขาก็เหนื่อยเหมือนกัน เราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราหาโอกาสวันอื่นมาชดเชยเอาก็ได้”

“ส่วนของขวัญวันเกิดเราก็เล็งเอาไว้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ดี เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งซื้ออันโน้นอันนี้ให้ ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นโจทย์ยากแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของขวัญจริงๆ เลยเริ่มลองถามว่าอยากได้อะไร เขาก็บอกว่าไม่อยากได้อะไรเลย อยากได้เวลา เราก็ให้ได้ รอปีหน้าแป๊บเดียวเพราะว่าตอนนี้คิวงานเต็มถึงเดือนธันวาคมแล้ว ปีหน้าให้เลย แต่ว่ามีโอกาสได้กินข้าวแน่นอนเดี๋ยวไปหาเวลาจู๋จี๋กัน แล้วของขวัญเดี๋ยวก็จะมีแบบที่เป็นชิ้นเป็นอัน เราแค่ยังเลือกไม่ได้ เดี๋ยวลากไปเลือกด้วยเลยแล้วกัน”

“เรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยมี เก้าเขาก็เข้าใจ วีว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของเจตนาด้วยแหละ เรารู้ว่าแบบเธออาจจะไม่ค่อยมีเวลาซื้อนะ แต่รู้ว่ายังไงก็ไม่ได้รักน้อยลง”

ความรักครั้งนี้ก็ไปได้สวยเนอะ?

“คิดว่านะคะ เราก็ลองดูไป แต่วีคิดว่าไปได้สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมา เหมือนเพลงของวี ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข กล้าพูดว่าตั้งแต่มีความรักมาครั้งนี้มีความสุขที่สุด เพราะเราก็ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อน แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ต้องยากขนาดนั้น ความรักมันง่ายมากๆ เลยเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองความรักที่ดี ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน แต่อย่างน้อยวันนี้มันดี มันก็ดีมากๆ แล้วค่ะ”

“วีว่าที่เราคบกันได้นานส่วนหนึ่งน่าจะเพราะเป็นเพื่อนกันด้วย มันเหมือนมีเซนส์ของความแบบเพื่อนกันคุยกันเข้าใจกัน ถ้ามีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันเราก็คุยกันมากกว่า คุยกันด้วยเหตุผล บางอย่างก็มีอารมณ์แต่ก็ให้เขายอมๆ เราหน่อย(หัวเราะ)”

บอกรักเก้าออกสื่อได้ไหม?

“โอ๊ย! ใจเย็น จริงๆ ก็พูดไปแล้วนะวันเกิดก็เขียนว่าเลิฟยูอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าบอกรักกันบ่อยไหม พูดเรื่อยๆ ค่ะ ภาษาความรักของวีคือการแสดงออกและการพูด เพราะฉะนั้นคนรอบตัววีไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ เก้าเอง เพื่อนวี หรือครอบครัว วีก็จะพูดตลอดลอยๆ ขึ้นมาว่า…รักจังจุ๊บๆ คือวีพูดเรื่อยๆ อยู่แล้วค่ะ”