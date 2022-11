เคลียร์ชัด! ปู ไปรยา ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ตอบแล้ว หนุ่มฝรั่งหล่อหน้าตาดี ใช่แฟนหรือเปล่า หลังไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ด้วยกัน

ถูกจับตามองหนักมากก่อนหน้านี้ เมื่อ นางเอกสาวโกอินเตอร์ “ปู ไปรยา” ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มฝรั่งหล่อหน้าตาดีคนหนึ่ง ขณะไปท่องเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำเอาหลายคนสงสัยว่า หนุ่มฝรั่งหล่อคนนี้คือหวานใจคนใหม่ของสาวปูหรือเปล่า ก็ตอนนี้สาวปูก็โสดด้วย

ล่าสุด ปู ไปรยา ไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมา เคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านไอจีสตอรี่ พร้อมยืนยันว่าหนุ่มคนในภาพเป็นเพื่อนไม่ใช่แฟน

โดยเผยว่า “QUICK ONE THAI TABLOIDS – JACK IS A CLOSE FRIEND FROM UNI! WE HAVE KNOWN EACHOTHER FOR OVER 10 YEARS! USUALLY I DON’T RESPOND BUT ITS GETTING A BIT NUTS. ไม่ใช่แฟนค่ะ เป็นเพื่อนกันมา10 กว่าปี เปิดตัวแฟนเมื่อไหร่เดี๋ยวบอก คนนี้เป็นเพื่อน”

ขอบคุณอินสตาแกรม prayalundberg