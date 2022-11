กุ๊บกิ๊บ แม่ลูกสอง โชว์หน้าสด ก่อนแปลงร่าง สวยปัง

วิถีคุณแม่ลูกสอง อย่าง กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี เวลาอยู่บ้านก็หน้าสดเลี้ยงลูกตามระเบียบ จะให้แต่งหน้าทาปาก จัดเต็ม มันก็จะดูจะเสียเวลาหน่อย แต่เวลาออกนอกบ้าน มนุษย์ก็จะจัดเต็มหน่อย

ส่วนคุณแม่ลูกสองอย่างกุ๊บกิ๊บเขาจะจัดเต็มแค่ไหน เขามีคลิปมาให้ดู พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า *Every girl has two sides 🔥 อยู่บ้านเลี้ยงลูกกับไปทำงาน ต่างกันเสมอ!!!

สวยปังขนาดนี้ จะไม่ให้คุณสามี อย่าง บี้ ธรรศภาคย์ เขาทั้งรักทั้งหวง ทั้งหลงได้อย่างไร ก็พอแม่แปลงร่างจัดเต็มสวยขนาดนี้

ขอบคุณรูปจากไอจี : gggubgib15