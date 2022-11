บอย โกอินเตอร์ ถ่ายหนังเกาหลี ปลื้มทริปสวีต เฟย์ ถ่ายรูปคู่ ‘ยูบิน Wonder Girls’

บอย โกอินเตอร์ ถ่ายหนังเกาหลี / กลายเป็นนักแสดงหนุ่มโกอินเตอร์ สำหรับ ‘บอย’ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ที่บินไปเกาหลีเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ และได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับศิลปินเกาหลี ‘ยูบิน วง Wonder Girls’

โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. บอย-ปกรณ์ มาร่วมงาน Exclusive Press Preview คอลเลกชั่นพิเศษฉลอง 50 ปี “ยัสปาล” (Jaspal) ที่ Jaspal ชั้น M ไอคอนสยาม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าว

ทริปเกาหลี ไปเที่ยวหรือไปทำงาน? “ไปเกาหลี ไปเที่ยวด้วย 2 อย่างเลยครับ ไป 2 อาทิตย์ครับ อากาศกำลังดี เที่ยวครึ่งหนึ่ง ทำงานครึ่งหนึ่ง (ทำงานโกอินเตอร์?) ไม่ได้เชิงว่าโกอินเตอร์ คือมันเป็นโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ของทางเกาหลีที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นภาพยนตร์แอ๊คชั่นดราม่า ที่มีธีมรณรงค์เรื่องการต่อต้านแอนตี้เอเชีย คือภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในหลายประเทศนะครับ นักแสดงที่เป็นชาวเอเชียก็หลายประเทศเหมือนกัน มีนักแสดงอเมริกัน เกาหลี ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อีกเยอะเลยครับ ของคนไทยตอนนี้ที่รู้ก็มี 2 คนครับ คือมี ผม และ แต้ว แต่รอบนี้แต้วไม่ได้ไป ผมไปก่อนครับ”

เราไปแคสต์เองหรือเขาติดต่อมา? “เขาติดต่อมาครับ ประมาณ 1-2 ปีแล้ว แล้วก็มีการเบรกไปในเรื่องของโควิด-19 อย่างที่บอกตอนแรกบทมันต้องเดินทางไปถ่ายทำที่เกาหลีด้วย ก็เพิ่งกลับมาในช่วงนี้ครับ”

เป็นโปรเจ็กต์ที่ร่วมงานกับต่างชาติ? “ใช่ครับ เปิดตัวโปรดักชั่น ผู้กำกับฯ เป็นเกาหลีหมดเลย แต่ว่านักแสดงก็จะมีฝั่งอเมริกันด้วย นักแสดงฝั่งเอเชียด้วย มีฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ถือว่าเป็นโปรเจ็กต์ที่เขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อส่งประกวดด้วย”

ถ่ายทำนาน? “ที่ผมไปมายังไม่ได้เป็นการถ่ายทำในรอบเวิร์กช้อป มีการถ่ายทำคล้ายๆ ทีเซอร์ แต่ว่านักแสดงท่านอื่นๆ เขาก็มีถ่ายทำกันจริงๆ ด้วยครับ ของผมถ่ายทำประมาณเดือนมีนาคมครับ ต้องกลับไปอีกรอบ อาจจะไม่ได้ยาวมาก สักอาทิตย์หนึ่ง แล้วก็มีถ่ายทำที่ไทยด้วย”

เป็นงานอินเตอร์ครั้งแรกของเรา? “ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของภาพยนตร์ก็ครั้งแรกครับ (รับบทเป็นคนไทย ไม่ต้องใช้ภาษาเกาหลี?) “รับบทเป็นคนไทยครับ ถ้าเกิดเข้ากับแต้วจะพูดภาษาไทย แต่ถ้าเล่นกับคนที่เป็นนักแสดงสัญชาติอื่น ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษครับ ไม่ต้องพูดเกาหลี คือเล่นเป็นคนไทยเลย”

คนเกาหลีที่ถ่ายทำด้วยมีชื่อเสียง? “มีครับ แค่ว่ายังไม่ได้เจอ ที่เจอคือนักแสดงมาเลเซีย อินเดีย (จะได้ดูเมื่อไหร่?) “ผมไม่แน่ใจ น่าจะปีหน้าครับ เพราะผมก็ถ่ายหนังเกาหลีช่วง มี.ค. ก็คือไปเที่ยวด้วย ทำงานด้วย”

ไปเที่ยวกับเฟย์? “ทริปนั้นมีคุยๆ กัน มันเป็นเรื่องจังหวะพอดีมากกว่า ตอนแรกคุยกับเฟย์และเพื่อนๆ เฟย์ ก็ว่าจะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกัน บังเอิญอยู่ใกล้กันพอดีเลย ก็ไปเที่ยวปกติครับ ถ่ายรูปให้บ้าง สาวๆ ชอบถ่ายรูปอยู่แล้ว ช่างภาพรัวๆ ไม่ได้ค่าจ้างอะไร (รู้มุมเขาแล้ว?) ก็พอรู้บ้าง ว่าเขาชอบแบบไหน แต่ว่าถ่ายออกมาเขาก็ต้องมาเลือกอีกทีหนึ่ง”

ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อย? “ตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับ เก็บเงิน ปีใหม่นี้ก็ยังไม่มีแพลนไปไหน อยู่กับที่บ้าน แฮปปี้ดีครับ ก็หวานปกติแหละ สำหรับคนที่มีแฟนก็หวานประมาณนี้แหละ”

ไปเจอ ‘ยูบิน Wonder Girls’ ? “ไปเจอ ‘ยูบิน Wonder Girls’ คือเฟย์เขามีเพื่อนชาวเกาหลี แล้วเขารู้จักกับยูบิน เลยได้มีโอกาสเจอกัน ก็เป็นวงที่เริ่มดูวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีก็ Wonder Girls แหละ เขาเป็นวงแรกเลยที่เราติดตาม และมีวงอื่นติดตามมาเรื่อยๆ (เจอตัวจริงเป็นยังไง?) เขาก็น่ารัก ไนซ์มาก เฟรนด์ลี่มาก พอดีเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วย”