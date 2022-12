โหสุดมากเนรมิตลุกส์นี้ให้สาวสายฮาสวยอินเตอร์ไปอีก ฮือฮาลุกส์นี้ หนูเล็ก ก่าก๊า สวยอินเตอร์ จนคนทักเป็น ทาริน่า โบเทส รองมิสแกรนด์

น้องฉัตร Makeup artist and Hair คนดัง เผยภาพทำเอาฮือฮา แปลงโฉม หนูเล็ก ก่าก๊า หนูเล็ก ก่อนบ่าย หรือ หนูเล็ก ภัทรวดี นักแสดงตลกหญิง พิธีกร มากความสามารถทั้งร้องเพลง สร้างเสียงหัวเราะ แถมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทุกอย่างเก่งมากๆด้วย

ล่าสุด น้องฉัตร เนรมิต หนูเล็ก ออกมาลุกส์สวยอินเตอร์ พร้อมเผยว่า Makeup คุณหนูเล็ก ก่าก๊า @nulek_gaga Hair by @khunyong_hair Thank you @topslimoffice @fontopslim @lek12lukstudio

งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาทักกันรัวๆ ความสวยสุดๆ ไปคล้าย ทาริน่า โบเทส รองอันดับ1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2564 หรือน้องขนม เลยทีเดียว จนคอมเมนต์แห่ทัก อาทิ แว้ปแรกเหมือทารีน่า มากเลย สวยมากกก , แวปแรก นึกว่าทารีน่า , ทาริน่า​ โบเทส , สวยสายฝอมากค่ะ , จำไม่ได้เลยค่ะ ตอนแรกมองผ่านๆ นึกว่าน้องขนม พอดูแค้ปชั่นแล้วต้องกลับมาดูรูปอีกที สวยมากๆ ค่ะ เป็นต้น