ทายาทหมื่นล้าน! ‘นาฑี เก็ตสึโนว่า’ เผยภาพประทับใจ ‘อิงฟ้า’ คลอดน้อง LAYLA

ทายาทหมื่นล้าน! / ก่อนหน้านี้ศิลปินหนุ่ม นาฑี โอสถานุเคราะห์ สมาชิกวง Getsunova ที่ได้โพสต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆ ได้ทราบว่า อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ภรรยาคนสวยได้ตั้งท้องลูกน้อยแล้ว

และล่าสุดเมื่อบ่ายของวันที่ 13 ธ.ค. 65 นาฑี เผยภาพโมเมนต์สุดประทับใจ และแจ้งข่าวดีให้ทราบกันอีกครั้งผ่านไอจี nateegetsunova ด้วยข้อความว่า “You just turned our whole world upside down //LAYLA// 12.12.22 👶🏻🐣🎶 #LL🥑”

ท่ามกลางความยินดีของเหล่าเพื่อนพ้องศิลปิน และแฟนคลับของทั้งสองคน ที่เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก อาทิ lydiasarunrat “Oh my!!!!! Congratulations!!!!!!!” , aerinyuktadatta “Awww! Congratulations na ja! 😍” , pokmindset “Congratulations brother ❤️” woodytalk “Big Congratulations!!!!!!!” , ploychava “congrats😍😍😍” และอีกจำนวนมาก

ขอบคุณรูปจากไอจี