แม่แอฟมีความสุขเราก็มีความสุข โมเมนต์ดีงามครอบครัว แอฟ – หมวดอ๋อ แฟนคลับแห่เมนต์ดีต่อใจแอบลุ้น

แอฟ ทักษอร โพสต์ภาพโมเมนต์เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับคนใกล้ชิดในชีวิตอย่างอบอุ่นกับครอบครัว โดยมี หมวดอ๋อ อดีตคนรักที่แม้เลิกรากันไปนานแล้ว แต่ยังคงมิตรภาพที่สวยงามมาตลอด

โดย แอฟ เผยภาพหลายๆภาพบรรยากาศฉลองคริสต์มาส พร้อมแคปชั่นว่า Nice catching up with my favourite people เสียดายพี่เอม ป้าแอ๋มาไม่ได้ ไว้นัดกันใหม่นะคะ :) ด้าน หมวดอ๋อ ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอิโมจิคริสต์มาสใต้โพสต์ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้มีแฟนคลับเข้ามากดไลก์คอมเมนต์ของหมวดอ๋อกันจำนวนมาก พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ร่วมเฟรมกันแล้ว ดีต่อใจ , กลับมาเถิดวันวานน เป็นภาพที่สวยงาม น่ารักมากก

รวมทั้งยังมีคนคอมเมนต์กันรัวๆ กับภาพดีต่อใจ เห็นแอฟมีความสุขแฟนๆก็มีความสุขด้วย แถมยังแอบลุ้นไปให้มีรีเทิร์นเลยทีเดียว อาทิ ลุ้นให้คืนดีกันเลยค่ะ 2 ครอบครัวยังรักกันอยู่ อะไร ๆ ก็น่าจะราบรื่น , แอบลุ้นค่ะเหมาะสมกันจังค่ะ , ดีต่อใจอยากให้คุณแอฟ มีความสุขค่ะ , สำหรับแฟนคลับ แม่แอฟมีความสุขเราก็มีความสุข , เป็นภาพที่น่ารักและประทับใจที่สุดค่ะ , เป็นต้น