ยอมแป๋วแหววแค่คนเดียว! ใหม่ ดาวิกา วอนอย่าดราม่า น้องเดมี่ หยิกไหล่ เอ็นดูความน่ารักน้อง เชื่อ “แมทธิว-ลีเดีย” สอนลูกดีอยู่แล้ว

หลังจากที่มีภาพ น้องเดมี่ หยิกไหล่นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา กลายเป็นมีมที่ทำหลายคนเอ็นดูในความน่ารัก แต่ไม่วายมีดราม่าเรื่องการสอนลูก ทำเอาคุณพ่อคุณแม่อย่าง “แมทธิว-ลีเดีย” เครียดไม่น้อย งานนี้ สาวใหม่ ก็ไม่สบายใจกับประเด็นดราม่านี้ด้วยเช่นกัน

ล่าสุด ได้เจอ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่มาร่วมงานในฐานะ Friend of The House บุลการี เซาท์เอเชีย-แปซิฟิค ในงาน Bulgari Serpenti Light Up ฉลองเปิดไฟคริสต์มาสรูปสร้อยคองูอันเป็นไอคอนิกของบุลการี ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ไม่อยากให้ดราม่า อยากให้มองเป็นความน่ารักความเอ็นดูของเด็กมากกว่า

ได้คุยกับลีเดียแล้วใช่ไหม เรื่องน้องเดมี่? “ได้คุยค่ะ พอมันเป็นประเด็น ดาวิรู้สึกตลกมาก ตลกในความน่ารักของน้อง เขาเป็นเด็ก วันนั้นเขาหยุมดาวิเสร็จ เขาก็ไปหยุมแม่ หยุมคนโน้นหยุมคนนี้ เหมือนเขาเล่น ดูจากรูปไม่น่าจะสะกิด แต่ว่ามันน่ารัก ซึ่งเขาไม่ได้ทำในเจตนาแบบจริงจัง เขาทำในเจตนาหยุมเล่นๆ ซึ่งมันก็น่ารัก เรามีเรื่องตลกวันนั้นพอดี ก็โทร.ไปหาแต่ว่าพี่เขาไม่ได้รับ กะว่าจะโทร.ไปแล้วบอกว่า แม่รู้มั้ยว่าหนูเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วตอนที่หน้าหนูยิ้มแล้วมันดูฝืนๆ มันมีคำในใจเป็นหมื่นล้านคำเลย มันเจ็บวัคซีนมากเลย คือทำอะไรไม่ได้ ทุกคนเข้าใจเดมี่มั้ย แป๋วแหวว การที่แป๋วแหววมาโดนตัวเรา มันคือที่สุดแล้ว เราอยากจะหันไปหยิกแก้มเขา ไปเล่นกับเขา พอเด็กมาโดนตัวเรา ในฐานะที่เราเป็นน้า เราต้องยืนนิ่งๆ แล้วให้น้องเล่นกับเรา หยุมไปเลยลูก น่ารักขนาดนี้หยุมไปเลยลูก”

แต่สีหน้าเราก็ไปนิดนึงเหมือนกันนะ? “เจ็บเลย เจ็บมาก เพราะมันเพิ่งฉีดวัคซีนอยู่ไง แล้วพี่แมทธิวหันมาอุ๊ย..แดงหมดเลย มันแดงวัคซีนแต่เราไม่กล้าบอกเขา จริงๆ แล้วเดมี่ไม่ได้หยิกแรงเลยค่ะ ที่มันแดงเพราะมันกำลังอักเสบ น้องไม่มีเล็บค่ะ”

“หนูเห็นแม่ลีเดียบอกว่าเดมี่ไม่ชอบคนสวยใช่มั้ย ดาวิก็เลยดีใจ แปลว่าสำหรับน้องเขา เราสวย ก็ดีใจ ขอบคุณนะคะที่หยุม เจอพี่ใหม่ทุกครั้งหยุมได้ตลอดสำหรับเดมี่ เอาไหล่เข้าหาเลย หลังจากมีประเด็นนั้น เจอเพื่อนๆ หยิกใหม่หมดเลย แล้วหยิกที่เดิมทุกคน หยิกจริงๆ นะ หยิกไปเลย อยากหยิกใหม่ หยิกเลย”

ไม่คิดว่าภาพนั้นจะเป็นมีม? “ใหม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีม คือเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะ แล้วเห็นทุกคนดราม่าด้วย อย่าดราม่านะ ไม่เอาๆ อย่าดราม่าเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วเอ็นจอย พวกเราที่ลงรูปกันอยากให้ทุกคนมีความสุข มีรอยยิ้ม ไม่อยากให้ดราม่า ไม่เอา อย่าดราม่าเลย พี่ใหม่ไม่มีอะไรเนกาทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นทุกคนไม่ต้อง ดราม่า พ่อแม่เขาสอนลูกเขาดี โพรเท็กต์มั้ย เพราะว่าเห็นพี่แมทธิวสัมภาษณ์ล่าสุดแล้วรู้สึกนอยด์มาก ใหม่เห็นแล้วใหม่นอยด์มาก ใหม่ไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้า เขาเลี้ยงลูกดีอยู่แล้ว”