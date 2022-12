เอ็นดูน้องแอบิเกลลูกสาวโมเมนต์กับคุณพ่อและพี่ๆ ลูกๆชอบมาก ชมพู่ อารยา ชุดคลุมทั้งตัว แต่แซ่บสุดในงานแต่ง แพท-โน้ต

สวยแซ่บทั้งงาน คุณแม่ลูกสาม ชมพู่ อารยา ภรรยา น็อต วิศรุต นอกจากโพสต์บรรยากาศงานหมั้น โน้ต วิเศษ น้องสามี และ แพทริเซีย กู๊ด นางเอกรุ่นน้อง พร้อมร่วมยินดีและต้อนรับ แพทริเซีย น้องสะใภ้ร่วมครอบครัว กับงานช่วงเช้าเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 ไปแล้ว

สาวชมยังเผยโมเมนต์งานฉลองสมรสสุดชื่นมื่นอบอุ่นเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 สาวชมกับแฟชั่นสวยสะดุดในชุดคลุมทั้งตัวแต่เรียกว่าแซ่บสุดๆในงานเลยทีเดียว พร้อมโมเมนต์ที่ลูกๆ สายฟ้า – พายุ น่าจะชอบชุดคุณแม่ เลยได้เห็นช็อตชวนยิ้มลูกชายช่วยคุณแม่โกยชุดมาถือให้บ้าง เล่นอยู่ใต้ชุดสวยของคุณแม่บ้าง

ชมพู่ ยังโพสต์คลิปบรรยากาศงานวิวาห์ แพทริเซีย และ โน้ต พร้อมแคปชั่นว่า Love is in the air. Congrats once again to the love birds #patnote @patriciagood @notevises

นอกจากนั้น สาวชมพู่ ยังปล่อยโมเมนต์สุดน่ารักของ น้องแอบิเกล ในชุดน่ารักสมเป็นลูกสาวแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทั้งชุดงานช่วงเช้า และงานกลางคืน รวมทั้งโมเมนต์น่าเอ็นดูของน้องแอบิเกลกับพี่ชายทั้งสองและคุณพ่อน็อตที่คอยอุ้มลูกสาวอยู่ด้วย