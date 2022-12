โป๊ป มาแล้ว มอบความสดใส ส่งท้ายก่อนเทศกาลปีใหม่ แฟนๆ แห่อวยพร

โป๊ป มาแล้ว / พระเอกสุดฮ็อต ‘โป๊ป’ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ จากละครดัง บุพเพสันนิวาส ที่รับบทเป็น หมื่นสุนทรเทวา สู่ภาคต่อเรื่อง พรหมลิขิต พร้อมรับบทเป็น หมื่นณรงค์ราชฤทธา (พ่อเรือง) / ขุนพิพัฒน์ราชสินธุ์ (พ่อริด) 2 ฝาแฝดที่แฟนๆ เฝ้ารอติดตามชมผลงานอย่างใจจดใจจ่อ

โป๊ป มักไม่ค่อยเคลื่อนไหว หรือโพสต์รูปลงไอจีบ่อยเท่าไหร่นัก ทำให้แฟนๆ ที่ติดตามต่างเฝ่ารอชมความหล่อ ความน่ารักของเจ้าตัวอยู่ตลอด แต่ล่าสุดนี้ (26 ธ.ค.65) หนุ่มโป๊ป ได้โพสต์รูปอีกครั้ง ผ่านไอจี popezaap พร้อมกับข้อความอวยพรว่า “มีความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนะคับ 🤗❤️” เป็นรูปตนเอง พร้อมถือโปสการ์ด Happy New Year 2023

และ ในวันที่ 27 ธันวาคม จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัว งานนี้แฟนคลับทั้งชาวไทยและแฟนคลับต่างประเทศ ต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดล่วงหน้า และเขียนข้อความอวยพรปีใหม่ พร้อมกับแสดงความคิดถึงกันแบบรัวๆ อาทิ “สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะพี่โป๊ป😍” , “สุขสันต์วันเกิด สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ ขอให้ พี่โป๊ป ประสบแต่ความสุขความเจริญๆมีสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แฟนคลับรักและคิดถึงมากนะคะ ❤️🎂🥳🎉”

“Happy New Year and Happy Birthday ล่วงหน้า 1 วันค่ะพี่โป๊ป มีความสุขมากๆนะค๊าาา คิดถึงจัง😍😍😍❤️❤️❤️” , “Happy birtday P’Pope. 😍😍. Love you from VietNam” , “Happy birthday P’Pope🎁🎉🎂🎈, wish you all the best ❤️❤️❤️”

“提前新年快乐?(警觉)😢😮😍” , “Love u P’Pope from Hong Kong! Merry Christmas 🎅🏻 🎄! ❤️” , “😱อุ๊ยยยตายแล้วววว น่ารักซะมัดเลย😍😍😍” เป็นต้น

ขอบคุณไอจี popezaap