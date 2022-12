สวยระดับโลก! TC Candler ประกาศผลโหวต ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2022 มีสาวไทยติดอันดับเพียบ สุดปัง ลิซ่า-ลูกหนัง เข้าท็อป 5

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 TC Candler เว็บไซต์จัดอันดับสาวสวยและหนุ่มหล่อที่สุดในโลก ได้เผย 100 รายชื่อ ผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยสุดในโลกประจำปี 2022 (The 100 Most Beautiful Faces of 2022) โดยรวบรวมสาวสวยมาจากทั่วทุกมุมโลก

แน่นอนว่าความสวยของสาวไทยไม่ธรรมดา ท่ามกลางผู้เข้าชิงหลายร้อยคน สาวไทยเราสามารถติดอันดับได้ถึงห้าคน แถมติดท็อป 10 ถึงสองคน จะเป็นใครกันบ้างมาดูเลย

อันดับที่ 76 มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ นักร้องเสียงหลักของวง (G)I-DLE เกิร์ลกรุ๊ปสุดปังจากเกาหลีใต้ ครบเครื่องทั้งใบหน้าสวยและเสียงร้องที่มีเสน่ห์ (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 46 อิงฟ้า วราหะ เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 สาวสวยมากความสามารถ ดีกรีหมอทำขวัญนาค สวยทั้งหน้าตาทั้งเสียงร้อง คว้าใจแฟน ๆ ได้เพียบ (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 26 สร ชลนสร สัจจกุล เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะของรายการเคป็อปสตาร์ฮันต์ซีซัน 1 และต่อมาได้เป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ซีแอลซี ก่อนจะหมดสัญญากับทางบริษัทและยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของวง (ติดตาม IG คลิก)

อันดับที่ 5 ลูกหนัง ศีตลา ทายาทผู้กำกับรุ่นใหญ่ “ตั้ว ศรัณยู วงษ์กระจ่าง” โดยลูกหนังเป็นอดีตเกิร์ลกรุ๊ปวง H1-KEY ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ลูกหนังติดอันดับ แถมยังพุ่งขึ้นมาถึงท็อป 5 ไม่ธรรมดาจริง ๆ (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 3 ลิซ่า BLACKPINK หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย สาวสวยมากความสามารถ สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลก ร้อง เต้น แร็พ ทำออกมาได้ดีทุกทาง โดยลิซ่าติดอันดับมาแล้วหลายปี และเคยคว้าอันดับ 1 ผู้หญิงสวยที่สุดในโลก ปี 2021 มาแล้ว (ติดตาม IG คลิก)

ส่วนท็อป 10 ในปีนี้ได้แก่

อันดับ 1 แจสมิน ทุกส์ (Jasmine Tookes) นางแบบสาวเชื้อสายแอฟริกัน อเมริกัน และอังกฤษ หนึ่งในนางฟ้าวิกตอเรียส์ซีเคร็ต (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 2 แนนซี่ จูเอ็ล แมคโดนี่ (Nancy Jewel Mcdonie) หรือ แนนซี่ MOMOLAND สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ มีเพลงฮิตมากมาย ทั้ง BBoom BBoom, BAAM (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 4 ดาช่า ทาแรน (Dasha Taran) สาวสวยหน้าหวาน ลูกครึ่งยูเครน-รัสเซีย ที่เป็นนางแบบพ่วงตำแหน่งบิวตี้บล็อกเกอร์ (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 6 อีวานา อลาวี (Ivana Alawi) สาวสวยลูกครึ่งโมร็อกโก-ฟิลิปปินส์ เป็นทั้งนักแสดง นางแบบ และบล็อกเกอร์ นอกจากนี้ยังเป็น CEO แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเธอเองด้วย สวย รวย เก่ง ครบสูตร (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 7 ยาเอล เชลเบีย (Yael Shelbia) สาวสวยสุดสตรอง ผู้เป็นทั้งนางแบบ นักแสดงและทหารหญิงชาวอิสราเอล เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ปี 2020 (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 8 ไม โอมาร์ (Mai Omar) นักแสดงและนางแบบชาวอียิปต์ ที่ฝากผลงานซีรีส์มาแล้วมากมาย (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 9 นานะ นักร้องและนางแบบชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะของสมาชิกวงอาฟเตอร์สกูล เจ้าของใบหน้าสวยที่ติดท็อป 10 มา 10 ปีซ้อน (ติดตาม IG คลิก)

อันดับ 10 จื่อวี่ น้องเล็กของวงทไวซ์ เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ สวยสร้างเรื่อง ติดอันดับสาวใบหน้าสวยมานานถึง 8 ปี และเคยคว้าอันดับ 1 มาแล้วในปี 2019 (ติดตาม IG คลิก)