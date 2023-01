ทำชาวเน็ตชวนสงสัย ส่องคอมเมนต์ แพทริเซีย กู๊ด กลางโพสต์ ไฮโซพก อวยพรวันแต่งงาน นางเอกสาว ให้กำลังใจ ก่อนปมลือสนั่นเลิกอั้ม

เป็นที่จับตาที่สุดแล้วนาทีนี้กับความรักของนางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา กับ ไฮโซพก พรประภา รักล่มจบกันแล้วจริงๆหรือ แถมเป็นเรื่องราวร้อนแรงวงการกับปมมือที่สาม อย่างไรก็ตาม ไฮโซพก เคลื่อนไหวเรื่องปมมือที่สามโดยบอกว่า ใจเย็นครับพี่ๆ ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะ(สุนัข)ก่อนครับ ไปกันใหญ่ละ งงเบอร์10

ด้านชาวเน็ตก็ย้อนไปส่องโพสต์ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาของไฮโซพกได้โพสต์ไปร่วมงานแต่ง และอวยพรวันแต่งงานกับนางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด และแฟนหนุ่ม ไฮโซโน้ต วิเศษ ด้วยว่า Congrats bro and sis!!!!

ด้านสาว แพทริเซีย ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบโพสต์ดังกล่าว แต่กลับเป็นประเด็นที่แฟนๆ จับตาไปอีกว่าหรือไฮโซพกและนางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา จะเลิกกันจริง โดยคอมเมนต์ดังกล่าวของสาวแพท คือ Thank you so much naka hope you’ve recovered! มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า ขอให้ฟื้นตัวจากความผิดหวังไวๆ ด้าน ไฮโซพก ก็ได้ตอบกลับมาแบบติดตลกว่า hardly jaaaa 55555 โดยแปลได้ว่า ยากจ้า

ส่วน โน้ต วิเศษ ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Hope you had a blast bro หรือ หวังว่าคุณจะมีความสุขมากพี่ชาย ทางด้าน ไฮโซพก เข้ามาตอบกลับว่า I’m still hungover หรือ ตอนนี้ก็ยังเมาค้างอยู่