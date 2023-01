เหล่าเลิฟลี่ มัมหมี บอกเลยว่าสู้ตาย หลังจากเห็นราคาบัตรแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ “พีพี กฤษฏ์” บัตรสูงสุดราคา10,000 บาท เชื่อว่า จะต้องคุ้มค่าแน่นอน

เรียกได้ว่าปังไม่หยุด สำหรับ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ศิลปินอายุน้อยที่ประสบการณ์ไม่น้อย เพราะผลงานต่างได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพีพีคือศิลปินมากความสามารถในวงการจริงๆ ทั้งด้านการแสดง และในด้านศิลปิน ซึ่งตอนนี้พีพีก็มีซิงเกิ้ลเดี่ยวออกมาทั้งหมด 3 เพลงแล้ว ได้แก่ It’s Okay Not To Be Alright , I’ll Do It How You Like It และล่าสุด FIRE BOY ยอดวิวก็ทะลุ 15 ล้านไปเรียบร้อย และปัจจุบันยังได้รับบทบาทใหม่ในการผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระที่เริ่มต้นลงมือผลิตผลงานในนาม PP Krit Entertainment บริษัทที่พีพีก่อตั้งขึ้นเอง

ประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน PP Krit Entertainment เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับข่าวดีที่ชาวเลิฟลี่และมันหมีต้องกรี๊ด เพราะ “พีพี กฤษฏ์” ศิลปิน นักแสดง ครบเครื่อง มาแรงแห่งปี 2023 กำลังจะมีงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก “LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING” ซึ่งจะจัด ในวันที่ 4 มี.ค.2566 ณ ROYAL PARAGON HALL สยามพารากอน

ทาง PP Krit Entertainment ได้ปล่อยวีดีโอตัวแรกออกมา เชิญชวนให้ “จุดประกายไฟในตัวไปพร้อม ๆ กัน ครั้งแรกของ ‘พีพี’ กับแฟนมีตติ้งที่สปาร์คความรู้สึกใหม่ ๆ ให้ทั้งฮอลล์ต้องลุกเป็นไฟ ค่ำคืนที่จะมีทุกความรู้สึก เร้าอารมณ์และตราตรึงในทุก ๆ โมเมนต์ที่ไม่อยากให้คนรักพีพีพลาด” บอกเลยว่างานนี้ เลิฟลี่และมัมหมีน้องพีพี ฮือฮากันสนั่นทั้งทวิตเตอร์ ในแฮชแท็ก #PPKritThe1stFanMeeting จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ พร้อมเตรียมตัวกันจับจองบัตร

โดยจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันที่ 28 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง theconcert.com บัตรมีราคาตั้งแต่

• 10,000 บาท (Lit & Glitter Package)

• 6,500 บาท

• 5,500 บาท

• 4,500 บาท

• 3,500 บาท

ส่วนรายละเอียดผังที่นั่งและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทาง PP Krit Entertainment จะมีการแจ้งอัปเดตให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 10 ม.ค.2566

ในด้านชาวเน็ตก็มีคอมเมนต์มากมาย

• “เหมือนเทวดาลงมาจุติอะ เทวดาลงมาจุติเป็นไอดอลนัมเบอร์วันอินยัวร์เอเรียย้าห์อ่าาาา”

• “เริ่ดมาก เครียดกว่าหาบัตร คือหาชุดไปสู้ศิลปิน”

• “คือที่สุดด”

ถือว่าเป็นการจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพีพี เหล่าแฟนๆก็พร้อมสนับสนุน และเชื่อมั่นว่าจะได้รับชมโชว์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน อีกทั้งเอาใจช่วยให้พีพีเต็มที่กับแฟนมีตติ้งครั้งนี้

ที่มา : PP Krit Entertainment