ดราม่าเลย คอมเมนต์แห่ห่วงความรู้สึก ไมค์ พ่อตัวจริงด้วย หลังจาก ซาร่า เผยภาพลูกๆร่วมเฟรม ดาริล พร้อมข้อความ แต๊งค์ ลั่นไม่มีใครใช้คำนี้

จากกรณี ซาร่า คาซิงกินี เผยภาพหน้าจอ ลูกๆร่วมเฟรมกับ ดาริล ยัง สามีคนปัจจุบันของเจ้าตัว โดยมีข้อความลูกส่งมาบอกคิดถึง อยากคุย เป็นภาษาอังกฤษว่า I miss you , Step dad , can we please talk?… โดยเจ้าตัวบอกว่า น้ำตาไหลออกมา และฉันไม่สามารถหยุดได้ #ฉันขอโทษ นั้น โดยมีทั้งคนเข้ามาให้กำลังใจและคนที่วิพากษ์วิจารณ์

ขณะที่ เพจ เจ๊มอย108 มีการแคปโพสต์ดังกล่าวของซาร่ามาลง โดยบอกว่า ลูกๆ ทั้งสองคนคิดถึงพ่อดาริล ซาร่ากล่าว!! นั้น ด้าน แต๊งค์ พงศกร มหาเปารยะ ก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ในเพจ เจ๊มอย ด้วยว่า ไม่มีลูกเลี้ยงที่ไหนใช้คำว่า step dad เรียก step dad แน่นอนครับ ถ้าไม่เรียกพ่อ ก็เรียก ลุง เรียก น้า เรียก อา หรือ ถ้าเป็นฝรั่งเค้าก็เรียกชื่อไปเลย

งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก พร้อมทั้งห่วงไปถึงความรู้สึกของ ไมค์ พิรัชต์ พ่อที่แท้จริง จะรู้สึกยังไงไปอีก อาทิ คนไทย ไม่เข้าใจสิ่งนี้ , แม๊เองหรือเปล่าที่คิดถึง , พ่อตัวจริงกำหมัดแล้วนะ , บีบมือไมค์แน่นๆ ค่ะ , แม่คิดถึงรึป่าว เอาดีดี ลูกๆเค้ามีพ่อแท้ๆของเค้านะ เป็นต้น