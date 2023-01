คึกคัก! แฟนนางงามจัดเต็ม แห่ร่วม Meet & Greet “แอนนา เสือ” โชว์ชุดสุดอลังการที่ใช้ประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2022

กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ โดยบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN GLOBAL) จัดงาน Meet & Greet ต้อนรับ แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 หลังกลับจากการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022 ที่โรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา มีแฟนนางงามเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก พร้อมทีม #MUT2022 ทั้ง อาย-กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว, โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี รวมถึงรุ่นพี่นางงามคนสำคัญ อย่าง แอน-แอนชิลี สก๊อต แคมมิส และสาวๆ ท็อป 30 มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 ซึ่ง แอนนา เสืองามเอี่ยม ได้โชว์ชุดประจำชาติ “Songkran Devi” จากแบรนด์ Ciqure ตามมาด้วย ชุดราตรี “Star of the Universe” แสงประกายแห่งจักรวาล ผ่านฝีมือแบรนด์ PATTARAPRASIT จากนั้นโชว์ลุกส์ “FIGHTER OF THE UNIVERSE” Evening Gown ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแอนนาได้อย่างสง่างาม สรรสร้างโดยแบรนด์ ATHIKHOM พร้อมปิดท้ายชุด ‘Hidden Precious Diamond Dress’ ที่เผยประกายความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อน ซึ่งตอนนี้ได้เจิดจรัสแสงไปทั่วจักรวาล หลังแอนนาสวมใส่ในรอบ Preliminary Competition, Miss Universe 2022 ซึ่งผ่านการตีความ และคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านฝีมือของ อาริฟ เจ๊ะหวาง จากแบรนด์ MANIRAT ก่อนจะมีกิจกรรมพูดคุยกับบรรดาแฟนนางงามอย่างสนุกสนาน