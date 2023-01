น่ารักแซวแฟน“สวยนะ ว่าไม่ได้” เจโต หวานใจ เต้ย จรินทร์พร อวยพรวันเกิด ฉลองพร้อมหน้าครอบครัวแฟนสาว มิตรภาพดีๆ อเล็กซ์ก็โพสต์อวยพรเช่นกัน

คบหาดูใจกันมาพักใหญ่ ล่าสุดวันเกิดหวานมาก นางเอกสาว เต้ย จรินทร์พร เพิ่งมีโมเมนต์น่ารักร่วมเฟรมกับครอบครัว เมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีน วันเกิดปีนี้ของสาวเต้ย มีแฟนหนุ่ม เจโต ปณิธิ ที่มักปล่อยภาพความน่ารักโมเมนต์อยู่ด้วยกันออกมาบ่อยๆ

เมื่อวันคล้ายวันเกิดสาวเต้ย 29 มกราคม ที่ผ่านมา ฝ่ายชายได้โพสต์ภาพนางเอกสาวรัวๆ เพื่ออวยพรวันเกิดผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัว ระบุข้อความว่า “Hbd Ai mahhh @toeyjarinporn” ก่อนจะตามมาด้วยรูปทานอาหารฉลองวันเกิด พร้อมหน้าครอบครัวแฟนสาว ก่อนจะลงอีกภาพสาวเต้ยถ่ายรูปกับอาหารญี่ปุ่น พร้อมเขียนแคปชั่นแซวฝ่ายหญิงว่า “สวยนะ ว่าไม่ได้” เรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่

โดยวันเกิดปีนี้สาวเต้ยยังได้โพสต์คลิปเซอร์ไพรส์ขณะไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ กับกิจกรรมของ @eecthailand ที่มีหนุ่มอเล็กซ์ เรนเดลล์ ร่วมอยู่ด้วย พร้อมขอบคุณกับการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ว่า It’s good to be back on camp! @eecthailand ค่ายนี้คือค่าย fossils มีความสุขมากๆ ได้เล่าเรื่องเต่ามะเฟืองให้เด็กๆฟัง ขอบคุณทีมสำหรับ surprise น้าา และขอบคุณคุณพิ พี่อร คุณกฤษ พี่ๆทีมไทม์ทราเวลเลอร์ทุกคนอีกครั้งนะคะ น่ารักสุดๆเลย Museum สุดยอดมากๆ จริงๆค่ะ เด็กๆโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสไปเห็น fossils ของจริงกับตา ข้อมูลแน่นมากสุดๆ ใครชอบไดโนเสาร์คือฟินมากแน่นอนเลย

ขณะที่มิตรภาพดีๆ อย่างคนรักเก่า อเล็กซ์ เรนเดลล์ ที่ยังเป็นเพื่อนและพาร์ตเนอร์ในการทำงานที่ดีต่อกัน ได้โพสต์อวยพรวันเกิดสาวเต้ยเช่นกันลงสตอรี่ไอจี ด้านสาวเต้ยก็แชร์โพสต์อวยพรดังกล่าวพร้อม ขอบคุณหนุ่มอเล็กซ์และอวยพรหนุ่มอเล็กซ์เช่นกัน