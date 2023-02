ขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ เผยภาพ แมท ภีรนีย์ เข้าโรงพยาบาล ปิ่น เก็จมณี ห่วงถามอาการ

นางเอกสาว แมท ภีรนีย์ เพิ่งจะลงภาพตัวเองลงอินสตาแกรม พร้อมบอกด้วยว่า ขอบคุณคุณลูกค้ามากนะคะที่มาอุดหนุนร้านไอติมเจลาโต้ปั่นสด @koss.khaoyai ยังคง soft opening อยู่ ร้านยังไม่เรียบร้อยดี หากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ จะพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆค่ะ พร้อมร้านอยู่ในโรงแรม @parcokhaoyai

แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 31ม.ค.66 อินสตาแกรมแฟนคลับ mattperanee_worldwide แชร์ภาพนางเอกสาว แมท ภีรนีย์ เข้าแอดมิตในโรงพยาบาลนอนรักษาตัว พร้อมข้อความในภาพที่แชร์มาว่า บอกให้พักผ่อนบ้าง พักจริงๆ พักที่ (รูปสัญลักษณ์โรงพยาบาล) นั้น

งานนี้มีคนบันเทิงอย่าง ปิ่น เก็จมณี ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า เปนไรคะคนสวย หายเร็วๆนะคะ ขณะที่แฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้นางเอกสาวจำนวนมาก อาทิ หายไวๆนะคะ พี่คนสวย , หายไวๆนะคะ.. คนเก่ง , บุญรักษานะคะ , ขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆค่ะ , Get well soon ka , หายป่วยไวๆนะคะน้องแมท เป็นต้น